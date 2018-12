Il nuovo concetto di personalizzazione Swatch X You e Grazia continua con i due influencer Sophia Salaroli e Roberto De Rosa

Insieme a Swatch noi di Grazia abbiamo chiesto a quattro influencer di interpretare il nuovo Swatch X You secondo il loro gusto e la loro personalità: protagonisti di questo ultimo appuntamento Sophia Salaroli e Roberto De Rosa.







Il concept di personalizzazione Swatch X You permette di creare un modello Swatch customizzato al 100%: colore del meccanismo, texture per il cinturino - disponibili 15 varianti dall'animalier, ai graffiti - e la possibilità di aggiungere un messaggio segreto inciso sul retro della cassa.

Per entrambi il risultato è grafico e geometrico: Sophia una fantasia a righe marinière bianche e blu, Roberto forme pop 80s.







Guardate l’editoriale Swatch X You realizzato in collaborazione con GraziaFactory e seguite gli #SwatchXYou di Sophia e Roberto per scoprire tutti i dettagli.

E voi, qual è il vostro #SwatchXMe?