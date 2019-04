Una chioma luminosa è alla portata di tutte, con la gamma Scintille di Luce + Effetto Seta di Sunsilk, realizzata in collaborazione con Chiara Nasti



Il sogno che accomuna ciascuna di noi? Avere dei capelli sempre a posto, in ogni momento della giornata, docili da pettinare e dalla brillantezza unica.

Con i ritmi frenetici della vita quotidiana, capita invece di ritrovarci con i capelli spenti e in preda all'odioso effetto crespo. Certo, non è facile trovare il tempo ogni mattina di dedicare il giusto tempo alla piega. Anche quando dobbiamo uscire per un aperitivo o una serata con le amiche in cui vogliamo essere davvero cool, i nostri capelli non sono al massimo della loro forma, dopo una giornata passata fuori casa in cui sono stati preda dell'aggressione degli agenti esterni.

Così, ci ritroviamo con i capelli indisciplinati, opachi e disidratati.

Come possiamo risolvere la situazione? Con la giusta haircare routine! La linea Sunsilk Scintille di Luce + Effetto Seta by Chiara Nasti ci offre una gamma completa di prodotti per capelli, dalla detersione allo styling, alla portata di tutte e che ci permette di affrontare ogni situazione con i capelli al top!

Shampoo e Balsamo Scintille di Luce + Effetto Seta si prendono cura della nostra chioma durante la detersione rendendo i capelli più setosi e lucenti grazie alla formula con estratti di perle e un mix di 5 olii nutrienti.

Il segreto, poi, per avere capelli super brillanti per tutta la giornata e liberi dall'effetto crespo è nei prodotti di styling, i perfetti alleati che ci accompagnano in tutti i momenti della nostra giornata aiutandoci ad avere una chioma idratata e luminosa ogni giorno!

Volete scoprire come? Abbiamo seguito la nostra Holly Cooper durante la sua giornata tipo, per capire come avere capelli impeccabili in pochi semplici gesti.

La piega al mattino

La mattina, si sa, abbiamo tutte i minuti contati. Per rendere la piega più veloce e facile, applicate l'Olio Nutriente Scintille di Luce + Effetto Seta sui capelli bagnati o tamponati per combattere l'effetto crespo e avere capelli morbidi e idratati per tutta la giornata. Applicatelo sulle lunghezze e insistete sulle punte, infine procedete con il normale blowdry. La formula si assorbe rapidamente e non appesantisce i capelli.



Il tocco finale prima di uscire

Per affrontare al meglio la giornata, ci vuole un tocco extra di brillantezza! L'alleato giusto è Glossy Spray Brillantezza Immediata Scintille di Luce + Effetto Seta. Si tratta di un elisir di brillantezza multifunzionale con Olio d'Argan, per donare scintille di luce ai vostri capelli e mantenerli idratati a lungo. Shakerate e spruzzate e in un istante avrete una chioma lucente come non mai. Non dimenticate di portarlo sempre con voi per ravvivare la luminosità dei vostri capelli ogni volta che vorrete!



Lo styling per l'aperitivo

Finalmente è arrivato il momento della giornata che più ci piace, il tempo del relax e del divertimento con le amiche! Dopo una lunga giornata i vostri capelli hanno bisogno di essere coccolati e rimessi in sesto. Il prodotto che fa per voi ora è la Crema Disciplinante Scintille di Luce + Effetto Seta. Si può utilizzare anche sui capelli asciutti per tenere sotto controllo l'effetto crespo. Distribuite una dose di prodotto sulle lunghezze e le punte per rendere i capelli facilmente pettinabili e pronti per il vostro hairstyle preferito!



Credits:



Video Luca Pasciullo

Foto Federica Rossi D'Arrigo

MUA Melly Sorace

Sitting Editor Daniela Losini

Assistant Editor & words Francesca Merlo