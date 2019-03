L’attesa è finita: l’ultima sneaker progettata da Timberland unisce (finalmente) stile e stile di vita.



Diciamolo: il mondo delle sneaker è governato da modelli unisex, anche quando sono pensati per le donne. Con il risultato che forme, colori e proporzioni sono standardizzati e quindi la possibilità di interpretare il trend streetwear è minima.

Fortunatamente le cose stagione dopo stagione stanno cambiando grazie a brand attenti alle richieste di chi vuole esprimere gusto e esigenze personali.

È il caso di Timberland (il brand di lifestyle non ha bisogno di presentazioni, gli Yellow Boots sono un accessorio cult da quarant’anni) che presenta Delphiville, il suo ultimo modello di sneaker da donna, rovesciando la prospettiva e mettendosi dalla parte di chi una scarpa da ginnastica la sceglie non solo perchè è il must del momento, ma come parte del proprio lifestyle.





Le Delphiville hanno la suola spessa perfettamente in linea con le tendenze, ma vengono proposte in colorazioni tenui e raffinate, passepartout, giocate su dei tono su tono naturali, dal sabbia, cognac, beige dorato, fino al silver e il black.

Perchè non sempre le proposte viste sulle icone fashioniste sono le migliori.

Soprattutto per chi non vuole un look standardizzato ma preferisce scegliere con consapevolezza in base al proprio stile, per sentirsi a proprio agio, e per avere una scarpa da indossare sia con un outfit casual da everyday che con uno più speciale.

E che di conseguenza sia progettata per reggere a giornate di 24 h in città.

Ma su questo lo standard qualitativo di Timberland è una garanzia, sia nei materiali, che nella vestibilità.

Dalla tomaia in pelle, alla suola e soletta interna ergonomiche della Delphiville.

Ancora una volta il brand dei boots gialli riesce nel difficile compito di unire lo stile allo stile di vita.

Di fronte alla scelta di un prodotto piuttosto che un altro, la cosa che sempre di più dobbiamo fare è domandarci: cosa fa la differenza?

La qualità, certo, ma soprattutto che il brand sia sostenibile, sia socialmente, nei confronti delle persone e delle comunità con cui lavora, che dell’ambiente in cui opera.

E il logo di Timberland, un albero di sequoia, è più eloquente di qualsiasi altra spiegazione.

