Un look dai colori autunnali (e dal gusto bohémien) è il protagonista dei secondo servizio ispirato alle icone della moda anni '90



Una ragazza bellissima, dalla vita sregolata e il passato doloroso, che con la sua fragilità ha conquistato a prima vista il giovane Forrest e con i suoi look dal gusto bohémien è entrata subito anche nel cuore delle fashioniste che l’hanno eletta a gran voce icona della moda nineties: Jenny Curran è la protagonista femminile di Forrest Gump, film campione d’incassi, vincitore di ben 6 premi Oscar, che tutt’oggi rimane della classifica dei 250 film migliori di sempre.

Lo stile hippie di Jenny ha catturato anche l'attenzione di TheDoubleF, lo store online specializzato nella vendita di capi, scarpe, borse e piccoli accessori firmati dalle griffe più prestigiose, che nel nuovo servizio dedicato alle muse della moda anni '90, ha voluto ricreare un outfit che si ispira proprio a lei.





Per lo shooting, realizzato da Grazia.it, The DoubleF, ha proposto un look dai toni caldi e i tessuti morbidi, perfetto per affrontare la stagione autunnale, che probabilmente anche la stessa Jenny avrebbe sfoggiato molto volentieri.





Il look "Shades of Autumn" proposto da TheDoubleF e ispirato a Jenny Curran





Jenny Curran è una donna controcorrente, uno spirito libero che nonostante le difficoltà prova a inseguire i suoi sogni e questo lato della sua personalità si riflette inevitabilmente anche nei suoi outfit, contraddistinti da alcuni pezzi chiave dello stile bohémien.

Il look "Shades of Autumn" che TheDoubleF le ha dedicato in questo shooting è un vero e proprio inno alle meravigliose sfumature dell'autunno e si compone di capi e accessori iconici, ma sempre attuali, che possono trovare subito spazio nel guardaroba di stagione.







Quali sono gli ingredienti per un perfetto look bohémien che anche Jenny Curran avrebbe approvato?





Look “Shades of Autumn”: i capi e gli accessori da acquistare su TheDoubleF Cappotto caban in lana vergine – JIL SANDER



Dolcevita arancione con lavorazione a coste - REMAIN BIRGER CHRISTENSEN



Pantaloni a palazzo in velluto a coste – PLAN C





Stivaletti in suede color cammello – AQUAZZURA



Orecchini asimmetrici - NIANÌ BIJOUX

Credits

Foto: Martina Ferrara

Fashion: Francesca Crippa

Mua: Ginevra Pierin

Model Femke @wonderwall

Sitting editor: Sara Moschini