Tra scienza e natura esiste un legame profondo che sta alla base della nascita della linea Future Solution LX di Shiseido



Nel mondo occidentale contemporaneo scienza e natura sono due aspetti della vita ormai completamente interconnessi, uniti da un legame profondo ma a volte sfuggente.

Una connessione di cui invece è ben conscia tutta la tradizione giapponese. Ed è proprio in questa visione del mondo che trova fondamento il segreto della longevità.



Il corso della vita, e con esso il processo d'invecchiamento cellulare, non si può arrestare. È un concetto alla base della visione wabi-sabi, così profondamente radicata nella cultura giapponese. Nell'accettare la transitorietà delle cose, accettiamo che c'è bellezza anche nell'imperfezione.

Grazie a questa ricerca dell'armonia e al rispetto per ogni essere vivente e per la vita stessa, la pelle è oggetto a sua volta di una grande cura e viene onorata in ogni singola stagione.

Con l'avanzare dell'età, possiamo cercare di massimizzare il potenziale di bellezza accompagnando i cambiamenti della pelle nel corso degli anni, grazie a un sistema di prolungamento della longevità cellulare.

Shiseido, con la linea Future Solution LX, ha sviluppato la sua ricerca dell'eccellenza, andando alla radice della connessione originaria di scienza e natura.

È proprio dalla forza vitale della natura che arriva un dono prezioso. Si tratta di una pianta dalle virtù eccezionali, chiamata anche "pianta della longevità". Il suo nome è Enmei Herb e da molti secoli è riconosciuta in Giappone per la sua straordinaria capacità di infondere energia vitale.

La leggenda, che ha iniziato a circolare tra l'VIII e il IX secolo, narra che, un tempo, un monaco buddhista di nome Kobo Daishi che viveva sulla cima del Monte Koya incontrò un viandante, stremato e malato a causa del lungo viaggio. Kobo Daishi gli offrì da bere un infuso con l'estratto di Enmei Herb e il viandante si riprese e riuscì a guarire.

L'Enmei Herb ancora oggi cresce sul Monte Koya e uno studio ha mostrato che, grazie alle sue proprietà rigeneranti, è stata in grado di far rifiorire un albero antico di 350 anni, che era ormai destinato a estinguersi.

I laboratori Shiseido hanno mandato un esperto botanico a prelevare un campione di Enmei Herb sul Monte Koya per creare una coltivazione ad hoc e studiarne così le proprietà presenti nelle cellule vegetali, riuscendo a ottenere un estratto di grande purezza.

Grazie a una tecnologia d'avanguardia, l'estratto di Enmei Herb è stato combinato con dei principi attivi esclusivi ad azione anti-età, Skingenecell 1P e Vitamin C Ethyl II, dando vita così a un innovativo complesso SkingenecellEnmei per prolungare la longevità cellulare.

Scienza e natura lavorano in sinergia per dare nuova energia alle cellule, stimolando l'espressione del gene della longevità Sirtuin 1 che aiuta i processi di autoriparazione e rigenerazione cellulare.

A supportare il complesso tecnologico, intervengono tre estratti botanici che da lungo tempo vengono apprezzati in Giappone per stimolare la rigenerazione cellulare.

L'estratto di Uji Green Tea, un'antica varietà di tè verde originario della zona di Kyoto, è noto per la sua ricchezza di amminoacidi dalle proprietà antiossidanti, per rinforzare le difese della pelle contro i danni da raggi UV.

L'estratto di Foglie di Ciliegio Oshima, della zona di Shizuoka, aiuta a stimolare la compattezza della pelle, preservando le fibre di collagene ed elastina.

L'estratto di Radice di Angelica, coltivata nella zona di Hokkaido, rinforza la pelle favorendo la produzione di ATP, la molecola che immagazzina l'energia delle cellule.

Seguendo il rituale di bellezza Future Solution LX, grazie all'azione del principio attivo SkingenecellEnmei, le cellule cutanee riescono a contrastare lo stress ossidativo, prevenendo i processi di infiammazione e rallentando la sintesi del gene dell'invecchiamento Serpin b3.

La pelle, giorno dopo giorno, risulta così come rifiorita, rivitalizzata, uniforme e radiosa.

Vuoi provare Future Solution LX?

Credits:

Foto still life & video Marco Mezzani

Art direction Daniela Losini

Sitting editor & words Francesca Merlo

Hand Model Senia Tesser