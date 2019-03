Rosso, rosa o prugna? Scoprite con noi e con Catherine Poulain le sfumature del nuovo rossetto Rouge Coco Flash di Chanel!

Flash, perché in un attimo le labbra sono subito più luminose complice un rossetto ultra-brillante e intenso.

Flash, per chi vive la vita frenetica ma ama soffermarsi sui dettagli e per chi adora giocare con gli accostamenti sperimentando un look romantico, parigino e frizzante, o ancora più ricercato ed elegante, proprio come Chanel.

La Maison ha da poco lanciato Rouge Coco Flash, il nuovo lipstick che è un invito a liberare la fantasia, a fare mix&match con i colori, spaziando dalle calde tonalità rosse ai rosa pink, dai burgundy fino ai nude classici: ognuna può trovare la combinazione più in sintonia con il suo signature look.

Come? Abbinando le tonalità dei rossetti agli accessori e cambiando mood durante la giornata per dare spazio alla proprie molteplici inclinazioni.

Così ha fatto Catherine Poulain che ha posato per noi di Grazia.it cogliendo la nostra "sfida" primaverile: cambiarsi d'abito, giocare con gli accessori e con i nuovi Rouge Coco Flash di Chanel senza mai tradire la sua innata attitude glam.

Per giocare con le tonalità intense e vibranti del nuovo rossetto, Catherine ha scelto una location d'eccezione, il cuore di Milano, tra Duomo e Corso Vittorio Emanuele, a due passi dalla Chanel Beauty & Fragrance Boutique.

Catherine ha indossato sulle labbra le nuove romantiche sfumature del rosa. La sua nuance preferita è Jour ma chi, come lei, è pink addicted, non potrà fare a meno di provare (e - perché no? - anche mescolare), le vibranti tonalità di Bohéme, un rosa lampone, di Furtive, un rosa fucsia intenso e luminoso e, infine, di Rush, un rosa bubble gum.

Cambio d'abito, cambio di colore sulle labbra: impossibile non sperimentare le infinite gradazioni del rosso come Rouge Coco Flash Ultime, un ciliegia intenso, oppure Pulse, un rosso papavero di cui ci siamo subito innamorate!

Sceglierne soltanto uno è impossibile: questo rossetto ci ha subito conquistate perché è colmo di pigmenti e ha una formula super comfortevole grazie a un mix di oli selezionati per la loro capacità unica di riflettere al meglio la luce.

Rouge Coco Flash cattura subito l'attenzione lasciando sulle labbra una firma di colore inimitabile già alla prima passata.

Flash: con un gesto siete già pronte per la vostra prossima sfida!





Trovate la vostra tonalità fra le 27 disponibili: 27 nuance per una palette di colori vibranti e facili da indossare, setosi e avvolgenti, capaci di soddisfare il vostro desiderio di apparire audaci oppure discrete.

In più, i rossetti hanno tutti il tappo trasparente per permettere di individuare il colore giusto a colpo d'occhio!

Il tocco in più che fa la differenza? L'accessorio, rigorosamente ton sur ton. Catherine ha scelto i nuovi occhiali da sole Chanel, gli stessi indossati nella campagna da Lily-Rose Depp: sono ispirati ai colori dei rossetti Rouge Coco Flash (53 Chicness, 68 Ultime, 72 Rush e 92 Amour).

Provate anche voi ad abbinare i Rouge Coco Flash ai nuovi accessori (che trovate in esclusiva nella Beauty & Fragrance Boutique di Milano).





La magia del colore non finisce qui: esiste un modo per valorizzare ancora di più la luminosità di Rouge Coco Flash, ed è sovrapporre ai nuovi rossetti uno dei Top Coat disponibili, alleati ideali per reinventare il look in un attimo.

Dal color pesca scintillante (200 Light Up) all'arancio intenso (202 Warm Up) fino al nero bronzo (204 Deepness) per scurire qualsiasi colore, provate anche voi a personalizzare il risultato sulle vostre labbra!

Volete trovare il vostro lipstick del cuore o sperimentare un trucco viso completo? Non vi resta che prendere appuntamento con il vostro make-up artist Chanel che saprà aiutarvi (gratuitamente) a scegliere la nuance ideale del rossetto e creare un total beauty look: prenotate il vostro appuntamento nelle Beauty & Fragrance Boutique!

Video e foto: Manuel Bifari

Make up: Chanel Beauty Boutique, Corso Vittorio Emanuele, Milano



Beauty editor: Michela Marra e Daniela Losini