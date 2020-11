Un look total red, perfetto per svelare il proprio lato più forte e passionale, è il protagonista dell’ultimo servizio realizzato da Grazia in collaborazione con Geox.

I vestiti che indossiamo hanno il potere di raccontare il nostro stato d’animo, di svelare come ci sentiamo in un determinato momento e anche di influenzare il nostro umore.

Ci sono capi che possono rivelarsi di grande aiuto per far emergere alcuni lati della nostra personalità e basta sfoggiare quelli che più ci rappresentano per stravolgere completamente il nostro look e mostrare ogni giorno una nuova immagine di sé.

Cambiare outfit a seconda del proprio mood, dare spazio a capi e accessori che riflettono appieno il proprio stile, sperimentare nuovi mix e abbinamenti senza paura di sbagliare: sono tanti i modi che si hanno a disposizione per acquistare maggiore sicurezza, imparare a esprimersi liberamente e a credere un po’ di più in sé stesse.

Anche Geox, che da sempre, grazie anche ai materiali d’avanguardia e alle sue soluzioni innovative, inserisce nelle sue collezioni capi e accessori traspiranti e impermeabili, perfetti per creare look adatti a tutte le situazioni, con #ExpressYourWolds invita le donne moderne a rompere gli schemi e cambiare le regole del gioco senza paura di mostrarsi senza filtri, per quello che sono.

Nell’ultimo dei quattro servizi fotografici realizzati con Grazia, Geox spinge le donne a uscire dalla propria comfort zone e a osare con un look total red, unico e di grande fascino, con cui sentirsi più femminili e sensuali che mai.

Un outfit total red che scalda il guardaroba di stagione: ecco il quarto look powered by Geox

Anche in quei giorni in cui si è giù di corda o non si trova la giusta motivazione per affrontare gli impegni quotidiani, vestirsi di rosso da capo a piedi può dare la giusta carica e migliorare l’umore. E a guadagnarci è anche l’autostima!

Al centro del 4° shooting di Geox c’è proprio un look total red con cui è impossibile passare inosservate, un outfit composto da dolcevita rosso, gonna plissettata dello stesso colore, collant en pendant e un paio di stivaletti pitonati che danno il tocco finale e regalano ancora più carattere alla mise.

Big star di questo quarto e ultimo look powered by Geox, Faviola, gli stivaletti a punta effetto pitone, realizzati in camoscio bordeaux e pelle marrone e contraddistinti da tacco stiletto; e Pherotya, l’elegante cappotto lungo in misto lana con cintura che segna il punto vita e imbottito con piume sintetiche riciclate.

Credits

Foto: Stefano Sciuto Video Andrea Colacicco

Stylist: Anna Sgura

MUA: Ginevra Pierin

Talent: Cristian Aneris @independent

Talent: Maria Parr @fabbrica

Producer: Gloria Bertuzzi

Assistente sul set: Ana Maria Matasel

Assistente foto: Nicolò Martinazzi