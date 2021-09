La cantante e star di TikTok indossa gonna e sneakers per interpretare con Onitsuka Tiger una Cenerentola moderna

Non abbiamo bisogno di un principe che ci salvi: le moderne Cenerentole, così come nel nuovo film Cinderella di Amazon Prime Video, sono ragazze ambiziose ed emancipate, pronte a rincorrere i propri sogni. Proprio come Rosalba, la protagonista del nostro shooting, che indossa per l'occasione una nuova sneaker in edizione limitata firmata Onitsuka Tiger.

Sporty chic Rosalba con la t shirt ONITSUKA TIGER e l'abito ARCHIVIO

Una scarpa iconica, nata per accompagnare il lancio del film Cinderella, interpretato da Camila Cabello nei panni della moderna Cenerentola. Diversamente dal personaggio di cui ci hanno raccontato fin da bambine, la Cenerentola pop ha velleità artistiche: mentre risparmia ogni centesimo per acquistare stoffa da trasformare con la sua Singer in abiti da sogno, fa di tutto per diventare stilista e non si arrende alla matrigna, la star del musical Idina Menzel. Sulla sua strada Cenerentola incontra un principe ribelle, interpretato da Nicholas Galitzine, che potrebbe farle perdere di vista il suo obiettivo.

Rosalba indossa le nuove sneakers ONITSUKA TIGER abbinate ad una giacca verdone ONITSUKA TIGER e gonna REAMEREI

Come nel film, anche Rosalba non ha atteso alcun principe, ma ha scelto di realizzare le sue ambizioni, seguendo la passione per la musica, dalla quale è nato lo scorso anno l'album Angel. Giovane e talentuosa star dei social, con profili seguiti da milioni di persone, incarna alla perfezione la nuova idea di Cenerentola, lontana da pregiudizi di genere e classe.

E se il film promuove l'immagine delle donne della next generation e il messaggio di diversità, lo stesso fa Grazia con questi scatti, dove ogni look è abbinato alle P-TRAINER PRZM™ della collezione Onitsuka Tiger Contemporary, una sneaker che ricorda la scarpetta di cristallo grazie ai suoi colori prismatici, e adatta ad ogni genere ed età.

Rosalba indossa un abito plissettato ONITSUKA TIGER e camicia oversize REAMEREI

Una sneaker adatta sia a look casual da tutti i giorni che a variazioni fiabesche e sporty chic.

Vediamo così Rosalba indossare dei total look Onitsuka Tiger, ma anche fare un mix and match tra lunghe e morbide gonne di tulle e t shirt sportive in felpa, o abiti plissettati che trovano il loro perfetto abbinamento con camicie oversize dalle maniche a sbuffo.

Total look ONITSUKA TIGER

Le protagoniste restano sempre le sneakers, proprio come la scarpetta di Cenerentola!

Nella foto la giacca sportiva ONITSUKA TIGER è abbinata ad un abito in pizzo e tulle VAN DER HEYDEN

Le P-TRAINER PRZM™ sono in edizione limitata: ne verranno realizzate solo 800 paia, disponibili in sequenza nei negozi Onitsuka Tiger, sullo store online ufficiale e sul sito ufficiale di Amazon Giappone.

Credits team:

Talent: Rosalba

Foto e video: Stefano Sciuto

Foto Assistants: Giacomo Conti e Matteo Mastrogiuseppe

Stylist Sarah Misciali

Mua/hair Silvia Sidoli

Producer Ana Maria Matasel

Creative Direction Sara Moschini