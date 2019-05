Casual, pratico e super versatile: il denim è il protagonista della nuova collezione di Please. Ecco come abbinarlo in 6 look mix&match.



È il capo più democratico della cabina armadio, un cult intramontabile da sfoggiare a tutte le ore del giorno e anche uno dei pezzi chiave della collezione Summer 2019 di Please: il denim è l’indiscusso protagonista della nuova campagna del brand che ha appena lanciato la sua nuova linea di capi di jeans pronta a soddisfare tutte le esigenze di stile.

Chiaro, tinto, strappato, con orli a taglio vivo, dal fit ampio o cropped: il denim proposto da Please in tutte le sue versioni più estive si presta a mille diverse interpretazioni e sarà il passepartout quotidiano da sfoggiare a tutte le ore del giorno.

Indossato in total look o combinato insieme ad altri capi basic, il denim sarà il cavallo di battaglia del guardaroba estivo e basterà abbinarlo a regola d’arte per avere uno stile fresco e super cool in tutte le occasioni.

Please attraverso questo esclusivo servizio fotografico ci racconta come portarlo con stile dall’alba al tramonto: ecco 6 idee look da cui lasciarsi ispirare.





Look 1





La parola d’ordine dell’estate? Sovrapposizione. Una giacca in denim bianca indossata con una maxi skirt coordinata, e un paio di stivaletti animalier che danno carattere al look, sono la soluzione più smart per vestirsi di jeans dalla testa ai piedi.





Look 2





Una t-shirt a stampa colore, abbinata a un paio di jeans in denim candeggiato, sono tutto quello che ci vuole per spezzare la monotonia dei soliti casual look.





Look 3





Un po’ ribelle, un po’ bon ton con il tubino in denim abbottonato con tasche laterali. Abbinato a sneakers e giubbotto cargo è l’uniforme perfetta per la bella stagione.





Look 4





La minigonna in denim dai colori fluo porta una ventata di freschezza nel guardaroba estivo e si abbina benissimo a capi e accessori total white.





Look 5





Denim e camouflage sono il connubio perfetto per essere trendy senza troppi sforzi. Per far risaltare il look bastano una camicia di jeans e un gilet mimetico.









Look 6





Denim all over per un look urban assolutamente impeccabile. La combo “jeans + gilet con applicazioni gioiello” è l'ideale per mettere in luce il proprio spirito wild.