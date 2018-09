Capo cult del brand, viene reinterpretato nell'originale versione PBFORTY in Edizione Limitata di soli 500 pezzi.

Si festeggia: Pennyblack compie quarant’anni! Per celebrare questo traguardo, il brand del Gruppo Max Mara, che dal 1978 ha l'aspirazione di vestire le donne in modo libero e informale, ha realizzato un parka speciale: il PBFORTY.

In Edizione Limitata - sono solo 500 pezzi - è una rivisitazione di un capo da sempre simbolo di Pennyblack. Una sintesi perfetta dello spirito del brand, un mix di easy to wear e allure sartoriale. Versatile, moderno, pratico e molto stylish, scalda dai freddi inverni, regalando un'attitude cittadina. Sì, perché accosta la vernice rossa con i dettagli a disegno principe di Galles, in pieno stile british riattualizzato. PBFORTY è disponibile in una selezione di store di tutto il mondo e online su pennyblack.com



Come indossare il PBFORTY di Pennyblack? Grazia.it lo ha interpretato in tante versioni diverse, mostrando come sia un capo versatile e pratico: splendido nell'outfit anni '70 con completo in velluto, femminile con l'abito azzurro leggero, sportivo con il maglione ricamato, fashion con la longuette a frange.

Date un'occhiata ai look che abbiamo creato con il PBFORTY di Pennyblack!











Il PBFORTY in versione fashion, indossato con ankle boots di vernice e gonna al ginocchio.









Stripes e quadretti per una versione autunnale e preppy del PBFORTY.









Colori a contrasto e allure Seventies.









Abito a balze con frange, da indossare con il parka PBFORTY.









Stile casual e informale con il maglione di lana e pantalone a contrasto.









Credits:





Foto Martina Ferrari

Styling Francesca Crippa

MUA Vanessa Icareg

Modella Aina @WhyNot

Sitting Editor Sara Moschini