Il progetto MAX UP YOUR WARDROBE di MAX&Co. continua



Alzi la mano chi può dire di aver già depennato la voce “riordinare il guardaroba” della to-do-list autunnale. Le buone intenzioni ci sono, le premesse anche. Cosa ci blocca?

È la tecnica, anzi una buona tattica d’azione, che manca.

Questo succede perché non conoscete Giulia Torelli, altrimenti l’influencer specializzata in closet organizing vi avrebbe già fornito una mirata guida per il decluttering definitivo.

Ma potete rimediare, e subito. Con la nuova iniziativa MAX UP YOUR WARDROBE di MAX&Co.



Fase 1: Dimmi che armadio hai e ti dirò come sistemarlo. Scoprite qual è la vostra personalità in fatto di “armadio” con il test al sito maxupyourwardrobe.maxandco.com.



Fase 2: Una volta scoperto il vostro profilo, guardate i video tutorial che Giulia e il team di Grazia.it hanno realizzato per voi "Cosa tengo nell’armadio?" e "5 consigli per avere un armadio perfetto” ovvero cosa tenere e cosa invece buttare nel proprio guardaroba e qualche fondamentale regola per non avere più caos tra i vestiti.

Vi mostriamo qui una piccola anticipazione!





Cosa tengo nell’armadio?

5 consigli per avere un armadio perfetto





Ma per chi ha voglia di mettere in pratica sul campo da subito la lezione, MAX&Co. vi ha riservato una bella opportunità, anzi due:

2 eventi nei flagship di Milano in corso Vittorio Emanuele giovedì 11 Ottobre, e Roma in via Condotti 46 venerdì 12 Ottobre, in compagnia delle fashion editor di Grazia. Per imparare step-by-step come fare spazio nel guardaroba ai nuovi look invernali, scoprire le nuove proposte MAX&Co. e gli outfit preferiti scelti da Grazia.

Non rimandate: questo è il momento perfetto. Prenotate un appuntamento prima che i posti esauriscano scrivendo a questa mail!

Non potete partecipare? Nessun problema! E' possibile prenotare una consulenza di styling personalizzato con lo staff di MAX&Co. nelle boutique più vicine a voi.

Volete sapere di più sull’iniziativa MAX UP YOUR WARDROBE di MAX&Co.? Seguite @maxandco e @grazia_it per scoprire tutte le sorprese e le novità che vi aspettano.