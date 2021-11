Afef, Chiara, Taitù e Michela interpretano gli occhiali della nuova collezione eyewear del brand e sono le protagoniste di un esclusivo editoriale realizzato a Verona, la città dell'amore.

Una forte attrazione per qualcuno. Una promessa di felicità. Una profonda connessione emotiva. Che cos’è l’amore? Ci sono tanti modi per definirlo. Quel che è certo è che è un sentimento puro, potente e universale, capace di unire le persone.

C’è quello romantico che fa fare follie e per il quale si è disposti a tutto. Quello inaspettato, che ti travolge quando meno te lo aspetti. Quello più razionale, equilibrato e maturo, che non ti lascia abbandonare del tutto alle emozioni.

A riflettere sulla loro idea di amore, le protagoniste del nuovo servizio che abbiamo realizzato in collaborazione con Gucci.



Chiamate a interpretare la collezione eyewear del brand, in un appartamento del centro di Verona ricco di quadri e opere d’arte, Afef Jmili, Chiara Pieri, Taitù Cowrie e Michela D’Angelo hanno indossato le nuove montature da sole e da vista secondo il loro stile.

E si sono interrogate sulle diverse forme di questo sentimento (seguite le prossime puntate per leggere le interviste alle protagoniste del servizio).

Gli occhiali della collezione eyewear di Gucci nel nuovo editoriale con Afef, Chiara, Taitù e Michela

Le ragazze hanno scelto di valorizzare ogni look con accessori che rispecchiano la loro personalità, ma soprattutto con gli occhiali da sole e da vista della nuova linea eyewear. Una collezione in cui si fondono perfettamente le ispirazioni del passato, ma con dettagli unici, che trasportano i diversi modelli nel presente.

Le montature, con lenti squadrate, tonde e cat-eye, mixano sapientemente gli anni ‘70 con i favolosi Eighties. Sono in plastica o metallo sottile e hanno finiture luminosissime.

A renderle ancora più preziose, piccoli particolari come l’iconico logo con doppia G, catenine, ciondoli divertenti e, ovviamente, a forma di cuore.

Simbolo di amore per eccellenza.





Afef, Chiara, Taiutù e Michela si sono ritrovate nella culla dell’amore, Verona. La città degli innamorati, quella in cui rivive ancora oggi la storia di Romeo e Giulietta, i due amanti sfortunati che tra quelle mura hanno vissuto un amore assoluto e totalizzante.

Il servizio, scattato in analogico dalla fotografa Maria Clara Macrì, racconta attraverso le immagini proprio la bellezza, la forza e la speranza dell’amore. I colori delle foto sono tenui e dalla patina retrò, a simboleggiare il sentimento nella sua forma più delicata, ma la passione è ben presente nello sguardo delle quattro protagoniste.

Sì, perché l’amore è anche quello proibito, raccontato nella celebre pellicola di Baz Luhrmann, un’emozione forte e disperata che prende forma anche nella canzone che ha fatto da colonna sonora a una delle scene più emozionanti del film e che ha ispirato anche questo shooting.



Addosso anche i capi della nuova collezione Aria di Gucci, nata per celebrare l’heritage del brand e con la quale Alessandro Michele ha voluto rendere omaggio ai suoi primi 100 anni di storia.







Tailleur sartoriali, look da cavallerizza, loghi all over, ma anche piume, trasparenze e giochi “vedo non vedo”: la collezione è un mix di colori, tessuti e stili differenti, con i riferimenti all’archivio del brand che evocano immagini mai dimenticate.



Credits:

Foto: Maria Clara Macrì

Assistente Foto: Oliviero Crippa

Video: Michele Giannantonio

Styling: Francesca Crippa

Mua: Elena Gaggero

Hair: Rodrigo De Souza

Production: Gloria Bertuzzi e Ana Maria Matasel

Creative/Art Direction: Sara Moschini