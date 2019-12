I nuovi orologi dal design essenziale sono i protagonisti della nuova campagna di CALVIN KLEIN che rende omaggio a tutte le prime volte e agli attimi indimenticabili della propria vita.



La prima volta che ci siamo innamorate, che abbiamo avvistato una stella cadente, che ci siamo emozionate davanti a un tramonto, che abbiamo visto il concerto della nostra band del cuore o siamo partite zaino in spalla per un viaggio avventuroso: la vita è ricca di prime volte, momenti indimenticabili destinati a rimanere a lungo impressi nella memoria.

Ci sono attimi così preziosi che meritano di essere vissuti appieno e riuscire a catturare le emozioni di quegli istanti è l’unico modo che abbiamo a disposizione per fermare il tempo e poterli ricordare per sempre.

E a questi attimi irripetibili è dedicata “NO TIME LIKE THE FIRST” la nuova campagna di CALVIN KLEIN che celebra proprio le prime volte, quei momenti memorabili che segnano la nostra vita e la riempiono di gratitudine.

La vita è bella perché riesce sempre a stupirci e cosa c’è meglio di un orologio per festeggiare successi e traguardi raggiunti e scandire i momenti più importanti della propria esistenza?

La campagna “NO TIME LIKE THE FIRST” di Calvin Klein cattura proprio l’essenza della nuova collezione di orologi che si compone di segnatempo dal design essenziale perfetti per ricordare tutte le prime volte e i momenti unici della propria vita.





I nuovi orologi di CALVIN KLEIN al centro della campagna “NO TIME LIKE THE FIRST” che celebra i momenti speciali della vita





Tra i modelli da puntare “Offsite”, l’orologio minimalista con bracciale in mesh con maglie regolabili, disponibile in versione silver, in oro giallo e in nero. Un evergreen che merita subito un posto in wishlist.





Più audace, ma non meno femminile, la linea "Statement", una selezione di gioielli con lavorazione a catena, composta da collana, bracciale e orecchini in oro giallo, ma proposti anche in acciaio brillante e PVD giallo chiaro, capaci di illuminare all’istante il look, specialmente se indossati con l’orologio coordinato.





D’ispirazione retrò “Squarely”, l’orologio con bracciale a 5 maglie contraddistinto da design quadrato e angoli stondati, perfetto per scandire i momenti speciali di coloro che amano i look in stile vintage ma non vogliono rinunciare a un tocco di modernità.





Coniuga alla perfezione stile classico e design ricercato “Mesmerize”, l’orologio in acciaio o PVD oro rosa impreziosito da cristalli Swarovski incastonati nel bracciale. La scelta giusta per aggiungere un tocco di femminilità ai look quotidiani.





Voi avete giù individuato il modello più adatto al vostro stile e al vostro mood? Se vi è venuta voglia di celebrare i momenti più importanti della vostra vita con uno degli orologi di CALVIN KLEIN, non vi resta che acquistarli online, sul sito ufficiale del brand, o cercare il punto vendita CALVIN KLEIN più vicino a voi.





Credits:

Foto e Video: Alessandro Oliva

Fashion: Francesca Crippa

Mua: Vanessa Geraci

Hair: Melly Sorace

Sitting Editor: Sara Moschini

Models: Ludovico @Next - Ching @Wave - Marije @Independent - Nastya @TheLab