Testimonial della campagna #Fearless di Olaz, ha trasformato gli ostacoli della vita in una opportunità di crescita personale. Qui ci spiega perché è fondamentale continuare a combattere per i propri obiettivi conservando uno sguardo positivo sul mondo. Sempre.

Ha deciso di mettere da parte le sue insicurezze e le sue paure per raggiunge i suoi sogni: lavorare nella moda. E ci è riuscita, anche se la vita le ha messo davanti ostacoli all'apparenza insormontabili come un incidente in moto che ha stravolto tutte le sue priorità. Ma in un modo diverso da quello che tutti potremmo immaginare: non c'è spazio per le lamentele, non c'è alcuna vergogna a mostrare la protesi alla gamba che «non è un difetto ma una caratteristica che mi rende unica e invincibile», racconta a Grazia.it.

Ecco perché Nina Sophie Rima è sembrata da subito la testimonial ideale per la campagna #Fearless di Olaz, dedicata a tutte quelle donne che non permettono ai giudizi di fermarle, che non hanno timore di mostrare al mondo chi sono realmente anche quando per qualcuno è «troppo» e che, soprattutto, hanno una voce e sanno come usarla. Abbiamo incontrato Nina a Milano per scoprire la sua grinta, la sua motivazione e anche i suoi segreti di bellezza.

Una frase ci ha colpito molto sul tuo profilo Instagram: «Dream big work hard make it happen». Cosa significa?

Io credo che un pensiero positivo aiuti sempre ad avere una vita positiva; cerco di non abbattermi, di avere sempre pensieri belli e vorrei convincere anche gli altri che questo è il metodo giusto per affrontare ogni sfida. Dopo il mio incidente, nel 2017, ho cominciato a vedere la vita in modo diverso e questo mi ha aiutato a realizzare i miei sogni.

Qualcuno ti ha definito «troppo impulsiva». Cosa pensi che abbia portato la gente a dare un giudizio di questo tipo?

Mi hanno definito così perché ragiono con il cuore e non con la testa. Quando mi prefiggo un obiettivo o voglio realizzare un sogno, parto in quarta. Ma per me essere molto impulsiva non è mai stato un difetto, al contrario. Questa mia caratteristica mi ha aiutato ad arrivare dove volevo, senza badare ai giudizi altrui.

Sei paladina della bellezza inclusiva che è #Fearless perché in grado di trasformare quelli che per altri sono difetti in elementi che ci rendono unici.

È esattamente così: io dico sempre ai miei follower di non stare dietro ai giudizi espressi dagli altri, spesso dettati dall'invidia; l'unico modo per scacciarla è avere un po' di amor proprio. Di conseguenza, preferisco concentrarmi sulla concezione che io – e le persone che amo di più- hanno di me stessa. E penso che sia questa la mia marcia in più, l'atteggiamento giusto che mi permette di arrivare dove voglio.

Hai accennato al dialogo che hai con i tuoi follower: qual è il rapporto con le persone che ti seguono su Instagram?

È un dialogo costante, che non ha mai delle vere pause, c'è sempre. Una delle cose che faccio appena sveglia è controllare i commenti: sono molto interessata ai loro feedback, capire cosa piace di più o cosa, invece, non interessa o di che tipo di aiuto hanno bisogno. Uso i social network soprattutto per dare forza alle persone.

Parlando di beauty, sappiamo che presti molta attenzione alla cura della tua pelle, ti piace che sia luminosa e sana. Qual è la tua routine di bellezza e i prodotti che ami di più?

Ho sempre avuto una passione per la cosmetica trasmessa dalla mia sorella maggiore Guia. Ultimamente ho scoperto quanto sia importante usare la crema notte prima di andare a letto perché potenzia l’effetto dei trattamenti usati durante il giorno; inoltre, la sera la pelle è più predisposta all'assorbimento dei principi attivi. La mia preferita è la crema Regenerist 3 zone Rassodante Notte di Olaz che ha la particolarità di rigenerare la pelle proprio nelle ore notturne: al mattino il mio viso è ben idratato, riposato e più luminoso!





Che cosa troviamo nel tuo beauty case? Cosa porti sempre con te, per esempio quando hai un viaggio last minute?

Una crema idratante come Olaz Total Effects che rende la pelle idratata per tutta la giornata e in un solo gesto apporta 7 benefici! Poi c'è il mio profumo preferito e un rossetto.

Dalle tue foto sui social non possiamo fare a meno di notare che sei anche un'appassionata di make-up e che ami giocare con i colori sulle palpebre: cosa fai per curare il tuo sguardo e per valorizzare la bellezza dei tuoi occhi?

Penso che lo sguardo sia il canale che utilizziamo per dire cose che a voce non vogliamo o non riusciamo a esprimere. Per questo bisogna prendersene cura con qualche coccola e accortezza in più, anche perché la pelle del contorno occhi è più sottile e delicata rispetto a quella del viso. Mai quindi senza una crema occhi come Illuminating di Olaz Eyes: ha una texture pazzesca, ultraleggera ma al tempo stesso idratante ed è diventata la mia alleata nella costante lotta alle occhiaie.

In definitiva, pensi che la beauty routine possa aiutare le donne a sentirsi più sicure di sé stesse o, meglio, a essere se stesse senza paure?

Assolutamente sì! La beauty routine ha un grande potere: riesce a darmi la carica giusta per affrontare e superare tutti gli ostacoli della giornata...è davvero una grande molla. Insomma, mi fa sentire ancora più #Fearless!

