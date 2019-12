Protagonista della campagna #Fearless di Olaz, affronta qualsiasi sfida senza timore e con una sola regola: essere se stessa in ogni situazione. Impresa difficile? Non per Nilufar!

Ha lo sguardo fiero e due occhi bellissimi che dicono tutto di lei: Nilufar Addati, napoletana con mamma di origini persiane, è una donna che trasmette energia al primo incontro. Non ha paura di raccontare e di raccontarsi, non teme il giudizio, non sa cos'è la timidezza e, soprattutto, non ha peli sulla lingua. Chiacchierare con lei, in una piovosa giornata milanese, fa venire in mente i pomeriggi con le amiche a base di confidenze e confessioni. Nilufar mette tutti a proprio agio proprio come fanno le persone che non temono il confronto: ha, quindi, tutte le carte in regola per essere una delle testimonial della campagna #Fearless di Olaz. Leggete la nostra intervista!

Impossibile non essere colpiti dalla tua bellezza: qual è il segreto per una pelle così luminosa?

Non rinuncio mai alla detersione che è fondamentale non solo quando ci si trucca. È importante detergere il viso anche al mattino perché la pelle, durante la notte, libera molte tossine: con un'ottima pulizia, inoltre, è facile anche eliminare il sebo in eccesso. In più, sono molto attenta a idratarla correttamente, mattina e sera. Il momento in cui mi dedico di più a me stessa è, infatti, la sera, perché ho più tempo a disposizione: prima di andare a letto, applico sempre Olaz Regenerist 3 zone Crema Rassodante Notte che ha la particolarità di rigenerare il viso proprio nelle ore notturne. Ho scoperto che è il periodo in cui l’epidermide è più recettiva, quindi ne approfitto così al mattino mi assicuro una pelle liscia, idratata e riposata!

Riesci a essere costante nella tua beauty routine anche mentre viaggi? Come organizzi il beauty case e a cosa non rinunci mai?

Siccome mi sposto spesso, ho deciso di creare un beauty specifico solo per il viaggio. Dentro ci sono sempre un paio di prodotti uguali a quelli che uso a casa; mai senza un tonico, la mia Olaz Regenerist e un prodotto per il contorno occhi come Olaz Eyes: in un solo gesto combatto gonfiore e occhiaie! Ha una texture pazzesca e ultraleggera ma al tempo stesso super idratante! In generale, per me gli idratanti sono un must, soprattutto durante i viaggi in aereo perché la pelle ha bisogno di un surplus di idratazione. Nel mio beauty case, infine, non manca mai un lipstick, delle maschere e una crema corpo nutriente.

È chiaro che per te lo sguardo ha una certa importanza...

Assolutamente! Sono fortunata perché ho due occhi molto belli ma spesso sono stanchi e affaticati... sono una parte che amo, forse la parte che mi piace di più, ed ecco perché me ne prendo molto cura cercando di lenire e illuminare la zona del contorno occhi con i prodotti giusti. D'altra parte come potrebbe essere diversamente? Gli occhi dicono tutto di noi...

A proposito, hai qualche segreto di bellezza che vuoi rivelarci?

Metto la mia crema contorno occhi in frigo: mi piace applicare un prodotto fresco, soprattutto la mattina, per decongestionare e sgonfiare questa zona del viso.

Scorrendo le tue foto su Instagram, notiamo che adori il make-up. Cosa succede prima di uno scatto?

C'è tutta una parte di backstage che non si vede anche se io mi diverto a mostrarla. Mi piace, infatti, svelare sempre il "dietro le quinte" del mio lavoro che giudico molto divertente. Non amo coprire tanto la mia pelle quindi non uso prodotti pesanti, non amo Photoshop e non nascondo i difetti. In generale, sono più appassionata di skincare che di make-up: per avere un buon trucco è fondamentale partire da una buona base. Ci vuole costanza ma prima bisogna saper scegliere i prodotti giusti.

È molto interessante il passaggio in cui dici che è importante farsi vedere per quello che si è: secondo te questo significa essere #Fearless?

Penso che sia la cosa più fearless in assoluto! Amo raccontare la mia vita con molta naturalezza: cerco di usare meno filtri possibili perché non voglio che la gente abbia un'idea completamente distorta di me. Per me, inoltre, è importante comunicare con onestà quello in cui credo e tutti gli argomenti che per me sono molto importanti come l'impegno sociale, la prevenzione, l'attenzione alla salute e agli altri. Sono molto giovane, ma ho già su questo le idee ben chiare!

Come pensi che la tua beauty routine possa aiutarti a essere te stessa senza paure?

Per me essere #Fearless significa essere una fiera sognatrice. Penso che nessuno abbia il diritto di dirci come dobbiamo vivere la nostra vita e toglierci la libertà di perseguire i nostri sogni e i nostri desideri; perché diciamocelo, quando riusciamo a realizzare un sogno, quel momento ha un sapore unico, diverso. Ed anche se un sogno non dovesse avverarsi, rimane comunque un momento costruttivo e non di distruzione. Io decido della mia vita. Penso che una buona beauty routine sia fondamentale per sentirci impavide. Perché? Perché ci diamo una spinta in più, ci sentiamo più belle, più sicure di noi stesse e quando ci sentiamo così sappiamo di poter superare qualsiasi ostacolo! Siamo invincibili!



Credit ph e video: Marco Mezzani

Sitting editor: Daniela Losini, Michela Marra

Thanks to Hotel Principe di Savoia (Milano)