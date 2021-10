Clara, Henriqueta e Bekka. Tre ragazze dal carattere e dallo stile unico interpretano i capi della collezione WHISPR, fatta di parole sussurrate che assieme diventano un grido forte e chiaro verso una nuova consapevolezza di sé e degli altri.

Le parole sono importanti. Che siano leggere e volatili, pesanti e cariche di aspettative, che siano sussurrate o gridate, dette in confidenza o urlate in pubblico il loro significato resta con noi nel tempo e può spingerci ad agire, infondendoci coraggio e forza.





Proprio partendo da un sussurro nasce WHISPR, brand che propone capi in maglia versatili, dalle linee essenziali e avvolgenti, fatto da donne per le donne con la volontà di infondere loro nuova consapevolezza e portare un messaggio di empowerment attraverso la moda, il linguaggio più immediato ed universale che c’è.





Ogni capo dunque si trasforma in mezzo, mostrando una frase simbolo come Mind The Gap (gioco di parole sul ‘gender gap’ la differenza salariale che divide donne e uomini di pari ruolo nel mondo del lavoro), Listen, fatti ascoltare, fai sentire la tua voce, e ascolta le altre per creare una comunità unita, Brave, sii coraggiosa, non avere paura di chiedere ciò che ti spetta, Act For Equal, agisci per l’uguaglianza, lo slogan della campagna UN Women, le donne delle Nazioni Unite.





Queste parole e frasi si alternano su tre gruppi di maglie, interpretate in questo servizio esclusivo da tre ragazze dalla personalità e dallo stile unico: Clara, cantante, Henriqueta Mendes, modella, scrittrice e creatrice della community Black Flashback Story e Bekka Gunther, fotografa e advocate per i diritti della comunità LGBTQAI+.





Game Changers, Believers e Gentle Fighters. Le tre linee di maglie hanno a loro volta un messaggio intrinseco da consegnare.

Un gilet, una maglia kimono con manica a tre quarti e una maglia a manica lunga. Game Changers sono maglie senza tempo, hanno linee rilassate e fluide e sono in pura Lana Merino irrestringibile. In più sono caratterizzate da un piccolo dettaglio verde lime sul retro del collo e da un ricamo dello stesso colore. Dal carattere più forte, più colorati e grafici sono i modelli del gruppo Believers, per coloro che non smettono di credere nel cambiamento. Il dolcevita, la maglia girocollo e il pullover sportivo con la maglia a tre quarti sono presentati con lavorazione in costina double, in bi-materiale lana Merino ed eco-viscosa, che crea un interessante effetto grafico bicolore. Ultimo è il gruppo più sportivo e ‘attivo’. Let’s Make it, in cotone biologico caldo e morbido dall’effetto peluche. Le linee vestono leggermente oversize e anche le scritte sono più grandi e decise. Nella maglia-felpa, sul gilet e sul cardigan vediamo Mindthegap in jacquard sulle maniche bicolore incorniciate da virgolette.





Oltre alla collezione di maglieria WHISPR presenta anche due t-shirt in morbido jersey 100% Made in Italy, una dal fit classico e una oversize, e due shopping bag (large e medium) cucite a mano e realizzate da un maglificio artigiano della provincia di Firenze.





Importantissimo infatti è il controllo della filiera, corta e verificata, così come sono essenziali valori come la sostenibilità e la giustizia sociale. Comunicare ‘fast’, ma produrre e consumare ‘slow’ fa parte del modello di WHISPR, che offre un nuovo modo di comunicare limitando però gli eccessi di produzione e collaborando con talenti dell’artigianalità.





La collezione WHISPR è in vendita esclusivamente online, sul sito whispr.com, dove trova spazio anche la sua community. Chi indossa i capi WHISPR, infatti, ne diventa anche ambasciatrice e troverà nell’ambiente digitale (anche solo seguendo l’account Instagram @whispr2030) altre persone come lei, portatrici di messaggi e con la stessa visione che mettono a disposizione la propria esperienza, per confrontarsi anche tra generazioni diverse.

Un dialogo che parte da qui. Da Clara, Henriqueta e Bekka e arriva a tutte voi.





Credits: