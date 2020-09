Declinate in diversi colori, grandezze e materiali, le MBag di Moschino sono l'oggetto del desiderio per la prossima stagione

Il modello è inconfondibile: la M, infatti, elemento distintivo di Moschino, campeggia in galvanica oro e arricchita dal logo, sulla borsa.

Sono le nuove MBag, presentate nella scorsa stagione e che tornano per l'autunno inverno 20/21 in una versione ancora più d'appeal. Perfetta sia per rendere speciali i vostri look casual sia in versione barocca, la interpreta per noi la modella Perla Hidalgo Ventura.

Realizzata in varie misure, micro, small e medium, e in materiali differenti che la rendono davvero eclettica e adatta sia al giorno che alla sera, la MBag diventa l'accessorio must-have del periodo, anche grazie alla tracolla scorrevole, realizzata con una nuova catena metallica per indossarla a mano, a spalla e cross-body.

Il dettaglio della “M” è curato e riproposto in ogni dettaglio, anche interno alla borsa, come ad esempio nelle zip.

La MBag fa parte della collezione autunno inverno 20/21 Moschino, che è un'esplosione di fantasia e divertimento, tra colori vivaci e stravaganze alla Maria Antonietta.

Jeremy Scott infatti ci porta indietro nel tempo, in una corte di Versailles in stile anime.

Forme eccessive, palette saturatissime, toni pastello che sembrano glassati, vincono humor e teatralità, tra abiti da cocktail effetto pasticceria, profili arricciati e broccato jacquard dai toni arcobaleno.

Credits:

Foto: Paolo Colaiocco

Video: Michele Giannantonio

Styling: Francesca Crippa

Mua e Hair: Silvia Sidoli

Producer: Gloria Bertuzzi

Sitting Editor: Sara Moschini

Modella: Perla Hidalgo Ventura @TheFabbrica