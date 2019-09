Iconica e cult, la borsa firmata Manila Grace per la prossima Fall Winter 2019/20 viene rieditata in tanti nuovi modelli, compresa la stampa pitone

Una linea di bags ampia e per tutti i gusti: Manila Grace presenta la collezione autunno inverno 2019/20 la cui punta di diamante è lei, Felicia Bag, che viene reinterpretata in tantissimi nuovi modelli.

Grazie ad uno studio di dettagli, cromie e tessuti, la borsa si potrà trovare in versione Ecopelle Matt/Metal, Ecopelle Metal, Ecopelle Mix Materiale, Pelle stampata ed Ecovernice.

La nostra preferita? La versione in stampa pitonata, perfetta per la stagione, resa ancor più elegante dal contrasto con la fibbia stampa cocco verde e dai dettagli preziosi.





Oltre alle versioni small, medium, large vengono proposti quest'anno due nuovi formati, Super Large e Vertical. Non mancano poi i modelli Hobo, il secchiello, la clutch, le shopper e la piccola e deliziosa pelletteria.

Irresistibili saranno i cross-body e il bauletto, proposti in 13 e 8 versioni differenti per colori e materiali. Dal pitone trapuntato all'ecocavallino, dal patchwork alle frange per la cross-body, dalla stampa pitone all’ecopelle granata per il bauletto.

Una borsa e un accessorio per ogni occasione, da abbinare ai capi della collezione Manila Grace FW19, che si ispira alla rivoluzione stilistica degli anni 90, per uno stile urbano contaminato dal pret-a-porter, in sovrapposizioni, fantasie, dettagli minuziosi e sperimentazioni di colori, dal fluo al silver.





Sfogliate la gallery per scoprire tutte le foto che abbiamo scattato nel backstage del nuovo spot televisivo di Manila Grace!

Nel backstage La pochette inclusa nella Felicia Bag pitonata

Nel backstage dello spot

Dietro le quinte



La Felicia Bag versione stampa pitone

Il color cipria contrasta con il verde bottiglia della fibbia e i dettagli preziosi

Come abbinarla? È perfetta H24, dal lavoro alla sera, con un look basic o più elegante.



