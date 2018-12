Il direttore creativo Janine Knizia ci racconta la nuova linea di t-shirt basiche White Label firmata Fine Edge

Non è strano che in amore dopo una rottura ci sia un riavvicinamento. Quando ci si ritrova però, più maturi, più grandi, la consapevolezza offre una prospettiva illimitata al un nuovo capitolo della nostra love story.

Quando Janine Knizia parla del suo “break” con il fashion system è esattamente come se parlasse della separazione tra due amanti che, nel suo caso decidono di non buttare tutto quello che li ha uniti fino a quel momento, ma al contrario, ci lavorarci sopra per trovare un nuovo punto di incontro.



Dalla primavera del 2018 Janine è direttore creativo e mente strategica del marchio di maglieria italiano Fine Edge: nata in Germania, il suo passato professionale è nel management di brand emergenti.





“Il mood tra gli addetti ai lavori in questo settore é molto basso. Tutti cercano qualcosa di diverso dal commerciale, dallo sportswear e dalle collaborazioni, insomma, dalle formule codificate e consolidate della moda contemporanea, ma che nella realtà è molto raro trovare. Cosi il livello di scontento é aumentato nel tempo. Non ultimo il mio. Sino a che l’anno scorso mi sono ritrovata a non avere più interesse per gli abiti" ci racconta Janine.



La sua sensibilità creativa unita a questesperienza sono un mix magico che raramente si trova in una persona. Da qui nasce l’idea di guidare il marchio Fine Edge verso una nuova etica, meno consumer e più umana a cominciare dalla SS 2019: pochi articoli, ma di altissima qualità.







“Non voglio realizzare qualcosa che non sia esattamente come l’ho pensato, non voglio scendere a compromessi in fatto di qualita e sostenibilità sociale per le persone coinvolte in questo progetto" ci racconta Janine.

La collezione di maglieria in cachemire extra fine di Fine Edge è prodotta in Nepal da un laboratorio artigiano che in totale conta tre operai specializzati nella lavorazione di questa lana proveniente esclusivamente dalla Mongolia.



“Li ho incontrati a Marzo, senza interprete e senza che nessuno di loro sapesse parlare una parola di inglese. Ma ci siamo capiti a gesti. Ho spiegato che cercavo un cachemire leggerissimo, che si sentisse appena sulla pelle e quando ho visto realizzato il primo prototipo è stato uno shock: non avevo mai toccato nulla di simile".







Nata come una capsule questa linea Made in Nepal è diventata una collezione vera e propria. Per ogni maglia servono 5 ore di lavoro di una persona: ogni pezzo è unico, ogni sfumatura di colore è unica perchè ogni nodo tie dye e ogni tintura sono eseguiti a mano.



“Non voglio creare capi da indossare solo per una stagione, tanto più che il cachemire è una fibra speciale e preziosa da usare sia per l’estate che per l’inverno. Da questo arriva anche la scelta di avere dei fit regolari, meno legati ai trend”.

Dallo stesso principio nasce White Label, la linea di t-shirt bianche in jersey del marchio che debutta in questi giorni nei negozi.

Tra i capi basici più difficili da trovare per una donna, per Janine ci sono tre punti da cui la t-shirt bianca perfetta non può prescindere: dev’essere morbida e accogliente, vestire perfettamente le diverse tipologie dei corpi femminili, dev'essere versatile e adattarsi ad ogni outfit, dal più elegante, al jeans strappato.











Tre fit, slim, boyfriend, regular, scollo a V o tondo. Nella versione in jersey di lino, cotone, o viscosa e lana delle migliori qualità disponibili.



“Questo è anche il mio approccio personale all’abbigliamento, è un percorso di consapevolezza che nel tempo mi ha portata a voler parlare alle donne anche attraverso il blog Muse and Heroine. Si tratta sempre di prendere coscienza del proprio corpo, di entrare in contatto con la propria bellezza più profonda, e di conseguenza con le cose che indossiamo e del perchè le indossiamo" - conlude Janine -

"Fine Edge non sono solo una serie di scelte estetiche e strategiche che ricadono nelle collezioni: è la mia prospettiva sulla vita a 360° gradi"