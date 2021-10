Giocare con lo stile è una tipicità di FILA, che celebra con noi e Licia Florio il lancio della nuova collezione AW21

Imprenditrice, content creator, stilista, appassionata di yoga e di natura: Licia Florio sa bene cosa significhi giocare con il proprio stile, esprimendo se stessa attraverso i capi che indossa. Lo fa quando pratica yoga, oppure quando trascorre del tempo nel verde, riconnettendosi con Madre Natura.

Ed è Licia che abbiamo scelto per interpretare il concept proposto da FILA in occasione del lancio della collezione AW 21 e per celebrare 110 anni nei quali il brand si è divertito a giocare con lo stile. Dai campi da tennis alle strade, FILA si è sempre impegnata per aiutare chi indossa i suoi capi ad esprimere la propria individualità, attraverso prodotti innovativi nell'estetica ed efficaci nella loro funzione.

Licia, che ama indossare capi che rimandano al mondo del benessere e dello sport, sa bene di cosa parliamo. La vediamo dunque in questi scatti circondata dalla natura, mentre indossa morbidi capi FILA, come la tuta con felpa cropped crew nero, barbabietola e viola, o gli short leggings abbinati al top bianco, o ancora la sweater leggermente oversize nera con logo e inserti giallo fluo.

Licia, che rapporto hai con la natura?

Amo camminare scalza sull'erba e toccare con mano le superfici per avere un contatto intimo con la terra: mi fa stare bene, mi ricarica e mi fa respirare più profondamente.

Pratichi yoga, quando e come hai iniziato?

Credo di aver iniziato più di 10 anni fa. Settembre per me è mese di rinnovo, ricordo di essere tornata un agosto con la voglia di sperimentare e di conoscere cosa fosse questa pratica che tanto vedevo in foto e di cui non conoscevo nulla. Dalle meravigliose figure che mi apparivano su Instagram sono passata al tappetino scoprendo una pratica intima e di grande aiuto per l'essere umano.

Quali sono i benefici che trovi nello yoga?

La pratica yogica mi ha insegnato l'importanza del respiro, perché questo è energia che può controllare la mente e credo sia una funzione che tutti dovremmo esplorare per conoscerci meglio e aiutarci nei momenti di difficoltà bilanciando mente e corpo.

Qual è il tuo look preferito per fare sport?

Classic Bra e Classic Hi-Rise Leggings oppure Mini Leggings.

Quali sono i tre capi a cui non rinunceresti mai?

Un set per praticare, t-shirt bianca, denim.

Tratti spesso temi legati alla ricerca di un equilibrio fisico e mentale, come giocare con lo stile personale può giovare in alcuni momenti della propria vita?

L'abbigliamento ed il colore sono un riflesso di noi stessi, invito ad esplorarci ed a conquistare la fiducia e la consapevolezza che ognuno di noi ha per creare qualcosa di unico come lo è ognuno di noi.

Dunque... siamo pronte a giocare con il nostro stile?

Credits:

Foto: Claudia Ferri

Styling: Sarah Misciali

Mua & hair: Antonia Deffenu

Video: Andrea Colacicco

Creative direction: Sara Moschini