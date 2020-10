Licia Florio in giro per Milano interpreta per noi la nuova collezione Autunno Inverno 2020 di Furla

Discovering the city: è quello che abbiamo fatto insieme a Licia Florio, imprenditrice e content creator, tra parchi, negozi, ristoranti e angoli nascosti di Milano.

Maglia, camicia e pantaloni TWINS FLORENCE, sandali COLIAC

Licia è apprezzata online per la sua filosofia semplice e positiva: "Quello che tento di fare con il mio lavoro è raccontare e provare a dare un esempio per uno stile di vita più rilassato, più in sintonia con le proprie inclinazioni e aspirazioni. Negli ultimi 10 anni ho lavorato sul mio brand - Licia Florio ndr - e di riflesso su di me, per capire al meglio cosa mi piacesse fare e come avrei voluto farlo. Voglio poter creare prodotti che siano uno strumento per altre persone per riflettere sulle piccole cose e creare nuove abitudini che sono una leva per un più alto e migliore stato mentale".

Con Licia abbiamo scoperto angoli di Milano, la città scelta da Furla per il restyling del suo flagship store di Piazza Duomo, studiato per l'occasione dallo Studio David Chipperfield Architects Milano. Ed è proprio la nuova collezione Furla Autunno Inverno 2020 che Licia ha interpretato per noi, tra borse e piccola pelletteria che diventano veri e propri oggetti del desiderio.

Trench e pantaloni ACT N°1, scarpe COLIAC

L'ispirazione è tratta dal colibrì, simbolo di amore e “joie de vivre”, il cui piumaggio diventa la palette della stagione e va dal rosso ciliegia al purple flamingo, con nuance di blu oceano, oro e rutenio per un arcobaleno che fa vivere sui pellami stampe, patch e ricami. Il colibrì è stampato insieme al logo del brand, come charm da appendere alla borsa, o anche come applicazione patchwork sulla linea Furla Metropolis.

Completo FEDERICA TOSI, sandali COLIAC

Dal colibrì alla passione di Licia per la natura: "il mare e l'oceano, l'orizzonte lontano e un tramonto sui colli: mai come quest'anno ho ripreso contatto con la natura. Mi piace poter trovare dei luoghi dove l'unico suono è il rumore del vento e delle cicale, dove tutto gira solo per il moto del sole. Mi piacciono le città, ma so che vorrei passare molto più tempo in un luogo fatto di verde, piante, terra". Quel verde che ci fa bene, come prendersi cura di sé è fondamentale per Licia: "siamo dipendenti al 100% dal nostro corpo: se sta bene o male influenza tutta la nostra persona. Ho scoperto lo yoga come attività per fare un check e migliorare ogni parte di me. Praticarlo migliora l'umore, mi mette in forma e dà un tempo alle giornate".

Giacca e pantaloni TWINS FLORENCE, scarpe COLIAC

L'approccio alla vita di Licia traspare anche dal suo stile: "Voglio che gli abiti che indosso mi facciano sentire sicura e rilassata", racconta. E per quanto riguarda le borse? "Mi piace essere comoda e dinamica. Metto poche cose nelle borse. Voglio qualcosa che sia semplice e classico, che abbia forme definite e che possa usare tutto il giorno in ogni occasione. Preferisco borse piccole che si abbinino bene con il look, senza appesantirlo o diventare protagonista".

Ritroviamo queste caratteristiche nelle foto della nuova collezione Furla FW 20: tra le novità linee come Furla 1927, con i modelli Top Handle e Crossbody e una nuova Furla Metropolis nelle versioni round o in pelle metallizzata. La stagione invernale, inoltre, è arricchita da tracolle, borse a mano, pratiche tote e hobo bag.

Giacca e pantaloni TWINS FLORENCE, scarpe COLIAC

La linea Furla 1927 è in avio light, un colore delicato ed elegante per la pelle martellata della Top Handle o della Mini Crossbody. Il sistema di chiusura, che richiama l’iconico arco simbolo del brand, è presente in entrambi i modelli; mentre una stampa all over, riproduce la vivacità del colibrì sulla storica tracolla.

Completo FEDERICA TOSI, sandali COLIAC

La linea Furla Metropolis invece si affida alle nuance metallizzate dell’oro light e del rutenio per la collezione di piccole borse in pelle. La mini tracolla arrotondata, la micro bag con chiusura a scatto e il mini crossbody wallet diventano accessori che donano quel twist in più ad ogni look.

Giacca TRAIANO MILANO, jeans TWINS FLORENCE, sandali COLIAC

Foto: Gabriele Giussani

Assistente foto: Nicoló Martinazzi

Stylist: Francesca Crippa

Hair & Mua: Miriam Razza

Sitting Editors: Sara Moschini, Daniela Losini

Producer: Gloria Bertuzzi

Talent: Licia Florio

Abito NINEMINUTES