@ludovicaragazzo

@ginevrasalustri

Non un semplice autoabbronzante ma un vero e proprio rituale di bellezza: Gocce Magiche Viso Collistar regala alla pelle un'abbronzatura luminosa e omogenea in meno di un'ora.

Dedicato a chi ama donare al volto un colorito naturale, Gocce Magiche Viso è stato scelto dalle nostre Talent Ludovica e Ginevra per mantenere un'abbronzatura estiva tutto l'anno.

Grazie alla texture setosa e alla facilità di applicazione, questo prodotto ha conquistato le influencer.

Ludovica: mantenere l'abbronzatura tutto l'anno

Ludovica ha la pelle naturalmente ambrata e con Gocce Magiche Viso e Corpo-Gambe di Collistar le piace mantenere l'abbronzatura estiva tutto l'anno.

L'effetto sunkissed sul viso e la facilità di applicazione hanno reso questo prodotto un must della influencer.

Abbiamo chiesto a Ludovica Ragazzo di raccontarci il suo rapporto con l'abbronzatura e Gocce Magiche Viso e Corpo-Gambe di Collistar. Ecco qui di seguito il racconto della sua esperienza!

1. Qual è il tuo rapporto con l'abbronzatura?

Amo il dorato della mia pelle in estate (trovo faccia risaltare ancora di più i miei look colorati e non), motivo per il quale ho abbracciato l’idea di “mantenere” l’abbronzatura tutto l’anno.

2. Cosa ti ha colpito di Gocce Magiche Viso (e Corpo-Gambe) di Collistar?

Ho amato il fatto che possano essere integrate alla beauty routine quotidiana, lasciando un colorito a dir poco naturale!

3. Puoi darci qualche beauty tip per un'applicazione perfetta?

Poche gocce (non serve esagerare) da stendere su tutto il viso, collo e décolleté (mi raccomando orecchie ed attaccatura dei capelli). Per un effetto ancor più naturale mi piace mixarle alla crema viso abituale!

Ginevra: effetto bonne mine su tutti gli incarnati

L'incarnato di Ginevra è molto chiaro, per questo l'influencer ha deciso di scaldarne il colorito con un Gocce Magiche Viso e Corpo-Gambe di Collistar, un prodotto facile da usare, perfetto per creare un'abbronzatura naturale in pochissimo tempo.

Gli impegni di lavoro a volte non le consentono di prendere il sole come vorrebbe, così questo trattamento unico si è rivelato la scelta giusta, perché non macchia e dona un effetto molto naturale anche sulla pelle chiara di Ginevra.

Gocce Magiche Viso e Corpo-Gambe di Collistar è infatti adatto a scaldare ogni tipo di incarnato.

Abbiamo chiesto a Ginevra Salustri di raccontarci il suo rapporto con l'abbronzatura e Gocce Magiche Viso e Corpo-Gambe di Collistar: ecco come si è trovata con la linea!

1. Qual è il tuo rapporto con l'abbronzatura?

Non ho mai avuto un rapporto facile con l’abbronzatura. Avendo la pelle molto chiara e delicata purtroppo stando una giornata al mare mi sono quasi sempre ustionata anche usando la crema solare, quindi non sono mai riuscita ad ottenere quella bella abbronzatura ambrata che urla: ”Estate!”.

2. Cosa ti ha colpito di Gocce Magiche Viso (e Corpo-Gambe) di Collistar?

Mi ha colpito molto la consistenza leggera, facile da mixare con la crema idratante che si usa di solito rispettando la propria beauty routine donando un effetto super naturale come appena stata in spiaggia!

3. Puoi darci qualche beauty tip per un'applicazione perfetta?

1 step) Detergi la pelle;

2 step) Make sure che la pelle sia completamente asciutta;

3 step) Applica Gocce Magiche, in modo omogeneo, e in meno di un'ora vedrai il risultato!