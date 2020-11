Silhouette femminili e tessuti preziosi, scoprite la collezione nel nostro nuovo servizio fotografico

Tre amiche, una casa accogliente e la nuova collezione Eveningwear di Marina Rinaldi: gli ingredienti ci sono tutti per festeggiare un Natale diverso dal solito. Annalisa, Elisa e Giulia sono le protagoniste del nostro servizio fotografico, immortalate mentre interpretano la collezione, avvolte dalla luce calda e morbida di una tipica giornata d’inverno. Tra gli ultimi ritocchi all’albero, gli scambi di doni, le classiche partite a carte e l’immancabile auto-scatto ricordo, giocano e interpretano i capi, ognuna con il suo stile e la propria personalità.

Nessuna cena pomposa in programma, lista degli invitati infinita e stress da Vigilia. Quest’anno il Natale si prospetta sobrio, con la consapevolezza che arriveranno tempi migliori e che non è la sfarzosità la chiave della festa. É lo stare insieme - in pochi e opportunamente distanziati - e lo spirito allegro e di speranza che non dovrebbero mai mancare. Questa l’energia che trasmettono Annalisa, Elisa e Giulia interpretando la collezione di Marina Rinaldi e rendendo i capi d'abbigliamento ancora più preziosi. Sono il simbolo della libertà di espressione, della gioia nel vestirsi e nella condivisione, un invito a celebrare la vera essenza delle cose.

La palette della collezione vira dall’arancione bruciato al nero, passando per l’argento al cipria pallido, seguendo le sfumature del giorno che finisce in un tramonto e si risveglia all’alba successiva. Il tutto impreziosito da dettagli in lurex, paillettes e accessori luminosi, tra cui le collane e le spille a tema floreale e i sandali gioiello.

I tessuti ricercati prendono forma su silhouette femminili che strizzano l’occhio al contemporaneo. Come l’abito in seta jacquard a balze argentato che indossa Elisa, abbinato agli stivaletti in vernice per sdrammatizzare e creare un look alternativo. Oppure il completo scelto da Giulia, che alla sartorialità del tuxedo aggiunge un tocco di glamour grazie al mix di velluto, lurex e raso lucido.

Altro caposaldo è il velluto, evergreen di stagione, declinato sull’abito sciancrato con scollo morbido e paillettes indossato da Annalisa, illuminato dall’orecchino clip pendente.

Tra le stampe ritroviamo l’animalier zebrato stemperato dai dettagli in argento e dalla silhouette delicata del cappottino con maniche a tre quarti, così come il jacquard presente nella camicia in georgette rosa cipria. Stampe importanti che trovano spazio in un universo visivo deciso seppur mai azzardato, coraggioso con garbo.

La dimostrazione di come si possa essere elegantissime e a proprio agio anche a un party intimo.

Concept: Sara Moschini

Foto: Claudia Ferri

Video: Michele Giannantonio

Stylist: Francesca Crippa

Mua & Hair: Silvia Sidoli

Assistente mua: Giada Bergongi

Set designer: Ana Maria Matasel, special thanks to Westwingnow.it

Production: Gloria Bertuzzi

Sitting Editor: Daniela Losini

Talent: Annalisa Arcando, Elisa Lipari, Giulia Alleonato