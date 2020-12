Un secchiello rock e una city bag in formato over: i pezzi chiave della collezione di La Carrie per la primavera-estate 2021 al centro di un nuovo servizio moda.

Due borse di grande impatto, capaci di portare alle stelle il tasso di glamour di qualsiasi look: le it bag della nuova collezione di La Carrie sono tutto ciò che serve per spazzare via la monotonia e dare una bella sferzata di energia al guardaroba di stagione.

Per la primavera-estate 2021 il brand ha dato vita infatti a una collezione dai colori vibranti e i dettagli estrosi, composta da borse trendy, comode, pratiche e funzionali da portare sempre con sé, ovunque si vada.

Perfette alleate da mattina a sera, le borse della nuova collezione del brand è pensata per venire incontro alle esigenze delle donne moderne che si destreggiano tra i mille impegni quotidiani con look sempre curati nei minimi dettagli e hanno un debole per le borse dal mood grintoso che rispecchiano appieno la loro forte personalità e il loro temperamento deciso.

Non a caso i modelli di punta della nuova collezione di La Carrie, che sono anche i protagonisti di questo nuovo servizio moda, sono impreziosite da inserti audaci e originali che di certo non passano inosservati.

Il secchiello, grande icona e best seller del brand, per la primavera-estate 2021 si è rifatto il look: è proposto in chiave più rock e arricchito da strass multicolor che consentono di dare ancora più carattere ai look quotidiani.

E non è meno grintosa la maxi bag in pelle con le borchiette silver, una city bag comoda e super capiente declinata nel colore più caldo e passionale della palette, il rosso. La classica best friend da indossare h24, che si abbina praticamente con tutto e in cui si può infilare tutto l’occorrente per stare anche tutto il giorno fuori casa.

Da mettere subito in wishlist!