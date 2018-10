Gli accessori del brand inglese sono già nella lista dei pezzi da-avere-subito

Sin dal primo negozio aperto nel 1963 in Bond Street a Londra, il brand di accessori inglese Kurt Geiger si è fatto riconoscere per il suo stile fresco e innovativo, in piena linea con il DNA creativo anglosassone.









A capo del team di designer dal 2002 c’è il Chief creative officer Rebecca Farrar-Hockey, che per l’inverno 2018 ha disegnato una collezione di scarpe e bags capaci di cogliere a pieno lo spirito internazionale che la moda sta vivendo ora: dalle sneaker con maxi suola, alle décolleté, stivali, ballerine, maxi e micro borse, zainetti cool e in piena linea con i trend up-to-date del fashion e dello street style.

Scoprili negli scatti dell'editoriale realizzato da Grazia.it e Kurt Geiger.





La bella notizia è che oggi Kurt Geiger arriva anche in Italia: la collezione invernale è disponibile a La Rinascente di Milano e nelle filiali del department store store di Roma, Cagliari, Palermo, Catania, Firenze e Torino.





Mentre aspettiamo il primo drop in negozio godetevi la gallery con i pezzi Kurt Geiger da-avere-subito.





Crediti

Foto: Claudia Ferri

Styling: Francesca Crippa:

MUA: Ginevra Pierin

Assistant/Editor: Giulia Pivetta

Sitting Editor: Sara Moschini





Alicja @Whynotmodels









Look 1 completo Shirtaporter, occhiali Moscot





Look 2 maglione a collo alto e pantaloni Seventy





Look 3 cappotto Tagliatore





Look 4 cardigan PierAntonioGasparri, pantaloni Seventy





Look 5 cappotto Tagliatore





Look 6 cardigan 19.70 Seventy, camicia e pantaloni Otto D'ame