Stampe leggere, capi in fibre naturali, toni neutri e delicati: l'amore per la natura passa per Kocca

#BetterNatural: la filosofia di Kocca per la Primavera Estate 2023 è quella di mettere al centro l'ambiente, con una capsule collection sostenibile e made in Italy. La vediamo indossata in questi scatti, sul meraviglioso sfondo di Villa Fassati Barba, dimora del XVIII secolo con un parco secolare circondato da maestosi pini, nel cuore della Franciacorta.

Una celebrazione della natura e della relazione imprescindibile che viviamo con essa, che ci regala benessere fisico e psicologico, ancora di più nella stagione calda, che ci regala lunghe giornate ricche di luce. Cosa indossare per vivere a pieno di questi momenti e sentirsi parte dell'ambiente che ci circonda in maniera serena e piacevole? Kocca propone capi realizzati in materiali riciclati e fibre

naturali, che limitano l’impatto ambientale e salvaguardano il pianeta.

Un'estate all'insegna dell'armonia con la natura, che si riproduce in stampe, come quelle fiorate dell'abito in viscosa mista a lino con corpino stile impero, spalline sottili incrociate sulla schiena e gonna lunga e ampia.

Gli elementi naturali sono ripresi anche nei colori scelti per la collezione, toni neutri dell'avorio, del latte, del rosa antico, del biscotto, come nella giacca con cintura in vita e tasche.

Il completo in cotone e lino, con fantasia zebrata color sabbia e vaniglia, è inaspettato per le occasioni importanti, dagli appuntamenti di lavoro alla laurea, da abbinare ad accessori dorati.

Il color biscotto dei pantaloni contrasta col bianco della giacca con coulisse e maniche da risvoltare, per un'estate ricca di luce.

È morbido e accompagna i movimenti all'aria aperta l'abito lungo in viscosa e lino con bottoni dorati su tutta la lunghezza e cintura in vita. Il retro nasconde una sorpresa: un ricamo prezioso. Abbinalo ad una giacca in jeans leggera.

Scopri l'intera capsule #BetterNatural di Kocca e vivi la tua estate nella natura!

Credits:

Foto e Drone: Marco Mezzani

Video: Michele Giannantonio

Modella: Polina @Wonderwall Management

Styling: Francesca Crippa

Mua/Hair: Silvia Sidoli

Production: Ana Maria Matasel

Art/Creative Direction: Sara Moschini e Daniela Losini

Location: Villa Fassati Barba, si ringrazia Franciacorta