Le protagoniste dell’esclusivo editoriale di Grazia, realizzato in collaborazione con Gucci, indossano gli occhiali della nuova collezione eyewear del brand e si raccontano in un’intervista a cuore aperto.

Silhouette moderne, fascino senza tempo, finiture preziose: sono gli occhiali della nuova collezione eyewear di Gucci. Una linea d’ispirazione rétro che esalta lo spirito eclettico della Maison e che alterna modelli oversize dai volumi generosi a montature più sottili.

A rendere omaggio alle origini del brand, elementi d’archivio come il logo con doppia G, che diventano un simbolo ricorrente dell’intera collezione e decorano le aste delle nuove montature, liberamente ispirate ad alcuni modelli iconici degli anni ’70 e ’80.

Tra gli occhiali da vista spiccano quelli dalla forma squadrata. Sia in metallo, con ciondoli staccabili a forma di cuore che danno un tocco romantico e giocoso a ogni look. Sia in plastica nera, impreziositi da catenina e iconico logo GG.





Proposti in questa stagione in tante diverse versioni, gli occhiali da sole squadrati. Da quelli in acetato nero a quelli con montatura tartarugata dall’effetto sfumato, arricchiti con catenina in metallo dorato e doppia G che diventa un dettaglio cut-out sulle aste. Fino alle varianti in metallo color oro: con lenti arancioni e rosa e un divertente pendente a forma di procione, da mettere e togliere all’occorrenza a seconda del proprio mood.

Tra i pezzi da novanta della collezione, anche gli occhiali da sole oversize dalla forma cat-eye e quelli con le lenti tonde, con montatura in metallo e "pince-nez" dorato dal gusto rétro.

A interpretarli secondo il loro stile, le protagoniste del nuovo servizio incentrato sull’amore che Grazia ha realizzato a Verona in collaborazione con Gucci.

Proprio tra quelle stradine e in quegli scorci romantici che hanno fatto da sfondo alla storia d’amore tra Romeo e Giulietta, Taitù Cowrie, Afef Jmili, Michela D'Angelo e Chiara Pieri hanno indossato alcuni dei modelli cult della nuova collezione eyewear del brand.

Tra uno scatto e l’altro, hanno avuto anche modo di raccontarsi, di svelarci qualcosa di più sulla loro concezione di amore, ma anche sul loro rapporto con la moda, gli accessori e gli occhiali.





Taitù Cowrie e l’energia dell’amore





Cosa ti piace dell’amore? Cosa ti fa credere in questo sentimento?

Io sono una persona che ama l’amore. L’amore mi rende un sacco entusiasta e mi fa capire che una vita senza amore non è vita. Ti fa scoprire lati di te che mai avresti conosciuto se non fosse per l’amore.

Cos’è che fa durare l’amore? Qual è il segreto?

L’interesse. L’amore è alimentato dall’interesse. L’umano vive spinto dall’interesse di fare certe cose e l’amore è una di quelle cose che ha bisogno di essere curato. Io curo quello di cui mi interessa.





Amore è anche passione per le cose che ci piacciono. A te cosa piace del mondo della moda?

Della moda mi piace come ogni capo mi ricordi qualcosa e mi dia energie diverse.

Come scegli gli occhiali? Come riesci a trovare quelli che più fanno per te?

Io scelgo tutto in base all’energia. Quando finisco di vestirmi capisco se al mio outfit mancano degli occhiali o no, perché spesso completano l’energia che l’outfit dà.





Afef Jmili: «Amore attira Amore»





Cos’è per te l’amore? Cosa significa amare?

Amore vuol dire sentirsi liberi di essere sé stessi di fronte agli occhi di chi si ama. Amare significa saper ascoltare l’altro e farlo sentire apprezzato anche quando è difficile apprezzarsi, i piccoli gesti contano tanto.

C’è ancora bisogno di amore oggi? Secondo te l’amore può davvero cambiare il mondo?

C’è bisogno di tanto amore oggi per contrastare tutto ciò che sta succedendo ultimamente nel mondo. Più tutto sembra negativo e più è difficile crederci, ma è essenziale per creare attorno a sé la realtà che si desidera. Amore attira amore.





Cosa dicono di te gli accessori che indossi?

Indosso pochi accessori e quando lo faccio sono degli statement pieces che aggiungono un tocco in più. A volte mi piace essere minimalist, altre maximalist. Sono molto umorale.

Come ti fanno sentire gli occhiali? Che sensazioni provi quando li indossi?

Gli occhiali da sole mi fanno sentire protetta dal mondo esterno, quando ne ho bisogno. Ma mi piace pensare che in alcune occasioni aggiungano del fascino e del mistero, anche se sono super riconoscibile per la zazzera di capelli che ho!





Michela D'Angelo e l’amore come cura costante









Ci sono tanti modi per manifestare l’amore. Tu come lo esprimi?

Attraverso la dedizione: prendersi cura di chi si ama è un lavoro importante e impegnativo. L’amore per le persone, per quello che si fa è un’arte che richiede molta costanza, come con le piante bisogna curarle di giorno in giorno, annaffiarle quando ne hanno bisogno.

Cosa ti piace dell’amore? Cosa ti fa credere in questo sentimento?

Forse è l’unico modo di dare un senso al tempo che passa, non riesco a immaginare una vita senza amore per le persone o per le cose che si fanno. Credo in questo sentimento perché è un modo di evolversi e di crescere come persona, amare ci permette di tirare fuori il lato migliore e anche quelli più nascosti.





Amore è anche passione per le cose che ci piacciono. A te cosa piace del mondo della moda?

Mi piace la moda innanzitutto intesa come strumento in grado di leggere e far comprendere la contemporaneità, in particolare amo chi è in grado di essere un pensatore libero e di saper esprimere il suo punto di vista. Dietro la scelta di un abito c’è la scelta di appartenere a qualcosa, di comunicare delle convinzioni precise.

Come ti fanno sentire gli occhiali? Che sensazioni provi quando li indossi?

Dopo tanti anni in cui non riuscivo a indossare occhiali da vista ora lo vedo con un accessorio estremamente cool, è un modo per rendere apprezzabile anche una mancanza.





Chiara Pieri: «L’amore è complicità, attraversarsi, rendersi vulnerabili, fidarsi»









Cos’è per te l’amore? Cosa significa amare?

Per me l'amore è complicità, attraversarsi, rendersi vulnerabili, fidarsi. E amare è riuscire a mettere l'altra persona nella condizione di poter fare tutto questo serenamente.

C’è ancora bisogno di amore oggi? Secondo te l’amore può davvero cambiare il mondo?

Non vedo quale altro sentimento possa farlo se non l'amore. Dove per amore si intende comprensione, apertura, ascolto, accettazione dell'altro e tolleranza. Al giorno d'oggi, sono cose più importanti che mai.

Come ti fanno sentire gli occhiali? Che sensazioni provi quando li indossi?

Gli occhiali da sole sono un accessorio che mi diverte tantissimo abbinare, oltre che essere un elemento capace di svoltare completamente un look in positivo.

Quali sono le tue montature preferite? Quali indossi più spesso e perché?

Mi piacciono le montature allungate, o quelle molto leggere. Trovo che si adattino meglio alla mia forma del viso.









Credits:

Foto: Maria Clara Macrì

Assistente Foto: Oliviero Crippa

Video: Michele Giannantonio

Styling: Francesca Crippa

Mua: Elena Gaggero

Hair: Rodrigo De Souza

Production: Gloria Bertuzzi e Ana Maria Matasel

Creative/Art Direction: Sara Moschini

Si ringrazia Verona Film Commission