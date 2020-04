Abbiamo chiesto qualche consiglio su come passare questi giorni a casa alle creative digitali amiche di Grazia. Scoprite cosa ci hanno detto e i look che indosseranno una volta che potremo uscire

Le piattaforme digitali si stanno rivelando essenziali per poter trascorrere il tempo durante questi giorni di pausa forzata e necessaria a casa. Dalle dirette su Instagram, ai corsi di fitness su YouTube, i creativi della rete si sono sbizzarriti fornendoci materiale a volontà per i nostri momenti liberi.

Ma quali sono i consigli delle ragazze che lavorano e sono costantemente presenti nella nostra vita online? Abbiamo chiesto ad alcune amiche di Grazia, influencer e content creator, qualche tip divertente come la canzone da cantare al mattino, il film per piangere, il libro da recuperare, ma anche qual é l'attività che erano certe avrebbero provato e invece poi non sono proprio riuscite a fare.

E abbiamo voluto sognare, pensando positivamente al momento in cui usciremo dalle nostre case (e dai nostri pigiami) e torneremo ad indossare i nostri abiti preferiti o i nuovi acquisti che non siamo riuscite a sfoggiare.





1. Erika Boldrin @erika_boldrin

Erika indossa un total look Bottega Veneta che non è riuscita ad indossare durante la Fashion Week di Parigi a causa del brutto tempo. «È il look che indosserò non appena potremo uscire di qui, spero per una cena con tutti i miei amici».

L'attività che pensavi avresti fatto e invece...

Pensavo avrei fatto molto sport ma mi sono accorta che fare yoga senza un maestro che ti segue può essere dannoso e dopo un paio di volte e un principio di mal di collo ho smesso subito!

Una canzone da cantare al mattino

Beautiful Heartbeat - Avicii remix

Una serie tv per ridere

Sto vedendo solo serie un po' toste al momento, ma poco tempo fa mi sono rivista tutta Willy il Principe di Bel-Air. Un must! E Will Smith è uno dei miei attori preferiti.

Un film per piangere

Lei di Spike Jonze

Il libro che dobbiamo recuperare

Un libro che ho comprato e mai finito nonostante mi piacesse: La via della Leggerezza di Berrino, Lumera

La ricetta da provare

Le lasagne vegane!

L’accessorio/il capo che è nel carrello dello shop online

Un vestito di Cecilie Bahnsen , mi manca un pezzo di questa designer nel mio armadio.

Un profilo Instagram da scoprire

@musetti_animaletti lo amo da impazzire! E poi @honiehbeauty che, oltre a essere la mia linea beauty, è il profilo dove vengono postati tip sul mondo pelle, come massaggiare la faccia, come utilizzare i prodotti e così via.





2. Giulia Torelli @rockandfiocc

Giulia indossa un abito Prada «che indosserò anche per andare a fare la spesa appena viene caldo!».

L'attività che pensavi avresti fatto e invece...

Guardare serie tv lunghe! Ma non voglio passare tutto il tempo sul divano

Una canzone da cantare al mattino

Rather Be - Ah Ah

Una serie tv per ridere

Freaks and Geeks

Un film per piangere

Voglia di Tenerezza di James L. Brooks

Il libro che dobbiamo recuperare

Me Parlare Bello Un Giorno di David Sedaris

La ricetta da provare

Gli spaghetti al limone

L’accessorio/il capo che è nel carrello dello shop online

Due abiti di lino (nella speranza di poterli indossare presto!)

Un profilo Instagram da scoprire

@pino.the.corgi





3. Carlotta Rubaltelli @carlotta.rubaltelli

Carlotta indossa un abito MVP Wardrobe e sandali & Other Stories. «Sogno un pomeriggio al mare, il vento tra i capelli, i colori del tramonto e poi direttamente un aperitivo con gli amici più cari. Questo è il look perfetto per un'occasione così. Quando andiamo?» - Foto Federico Avanzini @bigfede

L'attività che pensavi avresti fatto e invece...

Pensavo che anche io mi sarei buttata sulla cucina come tante mie amiche, invece, a parte un piccolo sprint iniziale, sono tornata a fare i miei tre soliti semplici piatti!

Una canzone da cantare al mattino

Siamo Donne di Jo Squillo che con i suoi live rallegra tutti i nostri sabati

Una serie tv per ridere

La Tata, un classico da rivedere per le risate e per i look pazzeschi di Tata Francesca

Un film per piangere

Marriage Story di Noah Baumbach

Il libro che dobbiamo recuperare

Becoming di Michelle Obama

La ricetta da provare

Cous Cous con verdure

L’accessorio/il capo che è nel carrello dello shop online

Una mini Chanel vintage oro che punto da un po’

Un profilo Instagram da scoprire

@mrshinchhome una clean influencer molto famosa: mi ipnotizzo a guardare le sue stories mentre riordina e pulisce tutta casa!





4. Nneya Richards @nneya

Nneya indossa un abito di Kate Moss for Topshop, top vintage, scarpe Kenzo. «Che sia giorno o sera, il mio primo look fuori di casa sarà audace: spalle oversize, abito con bustier, orecchini: un total look super glam!»

L'attività che pensavi avresti fatto e invece...

Diventare pazza! Anche se, bé, per quello c'è ancora tempo...

Una canzone da cantare al mattino

Smile Jamaica - Chronixx

Una serie tv per ridere

Superstore - l'ho appena scoperta. Parla delle giornate di chi lavora nei grandi centri come Walmart e Auchan. Molto divertente

Un film per piangere

Queen&Slim di Melina Matsoukas

Il libro che dobbiamo recuperare

The Herd di Andrea Bartz

La ricetta da provare

Salmone glassato con miele e coriandolo

L’accessorio/il capo che è nel carrello dello shop online

Delle polo del maglificio Scaglione. Per questa estate ho voglia di un vibe alla Lady D incontra Il Talento di Mr Ripley!

Un profilo Instagram da scoprire

@glam4good - una associazione non-profit della quale faccio parte che cerca di ispirare e onorare le diverse comunità





5. Lucia Del Pasqua @luciadelpasqua

Lucia indossa kimono P.A.R.O.S.H. «Appena potrò uscire vorrò farlo da diva, con kimono e occhiali “sbrilluccicanti”, all’insegna assoluta della non sobrietà. Sono fin troppo sobria con le mie tute e... “mise comode casalinghe”».

L'attività che pensavi avresti fatto e invece...

Pensavo che avrei avuto tempo ogni giorno per eliminare qualcosa (decluttering), dato che ero partita con “faccio un fioretto: una volta al giorno elimino qualcosa, in previsione dell’imminente trasloco”. È andata a finire che arrivo a sera stanchissima perché faccio mille altre cose.

Una canzone da cantare al mattino

La Ballata Dell'Amore Cieco - Fabrizio De André

Una serie tv per ridere

Frankie e Grace

Un film per piangere

Bastano e avanzano i vari speciali della sera. I film solo divertenti. Mi sto rivedendo un po’ di pellicole di Fantozzi, anche se in realtà, oltre quella comicità unica, c’è anche tanta tristezza.

Il libro che dobbiamo recuperare

Favole al Telefono di Gianni Rodari

La ricetta da provare

Torte salate con ingredienti che si hanno in frigo. A caso.

L’accessorio/il capo che è nel carrello dello shop online

Per ora nel carrello ho solo cose per la casa, da frigoriferi verde menta a forni con le rifiniture dorate.

Un profilo Instagram da scoprire

@fahia.j





6. Sumi Saiboub @coveredinlayers

Sumi indossa una camicia acquistata poco prima del lockdown. «Mentre mi stavo vestendo per scattare queste foto, ho notato una cosa che forse può sembrare strana: mi manca molto mettermi le scarpe!».

L'attività che pensavi avresti fatto e invece...

Preparare dolci tutti i giorni come vedo fare online. Tra l’altro io sono anche super golosa. Ebbene ho comprato 500gr di mascarpone due settimane fa perché volevo fare il tiramisù e... È tutto ancora nel cassetto del frigo dove l’ho lasciato quando ho messo a posto la spesa!

Una canzone da cantare al mattino

Confident - Demi Lovato

Una serie tv per ridere

Blackish

Un film per piangere

La La Land di Damien Chazelle

Il libro che dobbiamo recuperare

Big Magic di Elizabeth Gilbert

La ricetta da provare

I cinnamon rolls

L’accessorio/il capo che è nel carrello dello shop online

Uno shirt dress color azzurro fiordaliso

Un profilo Instagram da scoprire

@worldviewmag





7. Tia Taylor @misstiataylor_





Tia indossa una giacca check e pantaloni scamosciati. «Li avevo comprati prima del lockdown. Spero tanto che non faccia troppo caldo una volta usciti così potrò indossarli!».

L'attività che pensavi avresti fatto e invece...

Pensavo di riuscire a girare più video ma in realtà sto lavorando il doppio e alla fine non ce l'ho proprio fatta. Mi sono accorta di avere bisogno di un giorno in cui non fare niente e prendermi una pausa mentale. In questo periodo confusionario e strano è importante ricordarci di prenderci cura di noi stessi.

Una canzone da cantare al mattino

I can - Chronixx

Una serie tv per ridere

The Office non invecchia mai!

Un film per piangere

Nuovo Cinema Paradiso, uno dei miei preferiti

Il libro che dobbiamo recuperare

Americanah di Chimamanda Ngozi Adiche

La ricetta da provare

Pumpkin pie! Anche se non è esattamente la stagione

L’accessorio/il capo che è nel carrello dello shop online

Non c'è niente in particolare! Sto usando questo periodo per apprezzare quello che ho e diventare più creativa con capi già acquistati

Un profilo Instagram da scoprire

Il mio! @misstiataylor_





8. Clara Nanut @gourmode

Clara indossa un abito chemisier verde di Twin Set e sandali intrecciati Sergio Rossi. «Una volta finita la quarantena, dopo tutte queste tristi felpe e leggings, non vedo l’ora di poter sfoggiare un look ultra femminile, come tacchi a spillo 12cm e uno chemisier strettissimo in vita, ovviamente verde speranza, un po’ di superstizione per non rischiare!».

L'attività che pensavi avresti fatto e invece...

Imparare a fare la pasta sfoglia, ma sto deliberatamente procrastinando.

Una canzone da cantare al mattino

Easy Lady di Ivana Spagna per farci sentire libere e leggere. La trovate sul canale Spotify di Atelier Gourmode con tante altre perle selezionate da mio fratello Rodolfo, dj mancato. Quarantine Vibes o Dancing Alone, quelle più adatte al momento, che vi consiglio vivamente di ascoltare a tutto volume, la seconda assolutamente indossando un body glitterato.

Una serie tv per ridere

Girls di Lena Dunham, forse datata ma irriverente ed energizzante al punto giusto per farci ripartire con un pizzico di ambizione da Grande Mela post quarantena

Un film per piangere

Love Story di Arthur Hiller o Le Pagine Della Nostra Vita di Nick Cassavetes o ancora Call Me By Your Name di Luca Guadagnino. Li trovate tutti su Netflix, dal più vintage al più contemporaneo, perché il romanticismo strappa lacrime non ha età e io evidentemente ne sono una grande fan

Il libro che dobbiamo recuperare

Slow Days, Fast Company di Eve Babitz

La ricetta da provare

La Regina di Saba, o Reine de Saba, la mia torta preferita

L’accessorio/il capo che è nel carrello dello shop online

Le mules di Bottega Veneta, perché ok che non vediamo l’ora di tornare sui tacchi ma se trapuntati come soffici cuscini meglio ancora!

Un profilo Instagram da scoprire

@mignonettetakespictures con i suoi colori pastello, dolci francesi e teneri cuccioli. Ti trasporta in un mondo infantile e spensierato, in cui in questo momento abbiamo assoluto bisogno di rifugiarci





9. Martina Pinto @martinapinto





Martina indossa il look che sfoggerà appena torneremo alla normalità: sneakers, pantaloni palazzo che slanciano la figura, canotta bianca super easy e accessori super come la collana di Coquillage Jewellery.

L'attività che pensavi avresti fatto e invece...

Avrei voluto sistemare la cabina armadio ma non ne ho avuto il coraggio, la parte più incasinata è ovviamente quella di Alessandro, il mio fidanzato, ma convincerlo a sistemare è la sfida più ardua di questa quarantena di coppia!

Una canzone da cantare al mattino

Here Comes The Sun - The Beatles

Una serie tv per ridere

Full House (e Fuller House), per i super fan degli anni ‘80/90 con le gemelle Olsen in fasce, lo adoro!

Un film per piangere

A Star Is Born di Bradley Cooper, ogni volta che sento Shallow non riesco a trattenere le lacrime pensando al film

Il libro che dobbiamo recuperare

Un libro che rileggo ciclicamente è “l’Alchimista” di Coelho, mi centra nei momenti di difficoltà

La ricetta da provare

Di ricette ne stiamo provando fin troppe, Ale cucina benissimo ma la calamitata di ceci e guanciale è da sballo!

L’accessorio/il capo che è nel carrello dello shop online

Il capo che è nel carrello (di fantasia perché non ha shop online) sono le slingback si Chanel viola

Un profilo Instagram da scoprire

@121beautysession, sono di parte lo so, ma ci stiamo divertendo a sperimentare nuovi make-up, soprattutto inspirati dalla makeup artist @missjobaker





10. Veronica Giomini @veronica_giomini





Veronica indossa giacca e t-shirt The Frankie Shop, pantaloni Marco Rambaldi e scarpe Gabriele Colangelo: «Questa la considero come la mia “uniforme”: pantaloni a taglio maschile larghi, t-shirt bianca e giacca oversize. Look perfetto per tante occasioni, dal giorno alla sera, basta solo giocare con i giusti accessori».

L'attività che pensavi avresti fatto e invece...

Quella fisica: yoga e pilates. Purtroppo invece non è stato così… è la conferma che sono troppo pigra! Magari però cambierò idea, ancora ho tempo!

Una canzone da cantare al mattino

Comment Te Dire Adieu - Francoise Hardy

Una serie tv per ridere

Grace e Frankie!

Un film per piangere

Collateral Beauty di David Frankel

Il libro che dobbiamo recuperare

L'Eleganza Del Riccio di Muriel Barbery

La ricetta da provare

Brownies

L’accessorio/il capo che è nel carrello dello shop online

Il secchiello di Prada in rete e nylon

Un profilo Instagram da scoprire

@fashiiongonerouge





11. Daniela Zuccotti @daniela_zuccotti

Daniela indossa pantaloni eleganti Ultrachic, top sportivo Nike, scarpe Bottega Veneta e «un blazer in palette rubato al mio compagno».

L'attività che pensavi avresti fatto e invece...

Pensavo che finalmente, passando tanto tempo in casa, sarei riuscita a fare un po’ di decluttering e a riordinare l’armadio. Ma con una bimba scatenata, lo smart working e un marito in call perenne anche trovare il tempo per la ceretta mi sembra un lusso!

Una canzone da cantare al mattino

Senza un perché - Nada. Volteggiando in cucina con mocio-microfono in mano

Una serie tv per ridere

Una puntata di Friends è sempre terapeutica. Ma se cercate una serie nuova da vedere vi consiglio Freud, su Netflix. Non fa per niente ridere, anzi è un po’ thriller, ma vi ipnotizzerà

Un film per piangere

Parasite di Bong Joon-Ho. Commovente al punto giusto, ironico, geniale. Non a caso ha vinto l’Oscar

Il libro che dobbiamo recuperare

Posso dirlo? Lo dico... ”Tre minuti”, il mio romanzo, edito da Baldini e Castoldi. Parla del rapporto madre-figlia, dei sogni e delle paure di un’adolescente che non va d’accordo con il mondo in cui si trova. E fa un po’ ridere e un po’ piangere

La ricetta da provare

Caprese orientale (mozzarella, dashi, pomodoro, katsuobushi e clorofilla di basilico). È una ricetta di Andrea Marconetti, lo chef del Killer. Il primo ristorante in cui vorrei andare quando tutto tornerà alla normalità

L’accessorio/il capo che è nel carrello dello shop online

È da più di un mese che giro per casa in tuta e calzini. Una cosa impensabile per me che mi cambiavo anche tre volte al giorno. Sarà bellissimo ricominciare a fare shopping. La prima cosa che vorrei comprarmi è un nuovo paio di sandali bianchi, possibilmente di Bottega Veneta

Un profilo Instagram da scoprire

La quarantena ha dato vita a diverse iniziative per rendere più sopportabile il lockdown. Consiglio @bravebutsafe: una community digitale per inspirare e stare insieme a distanza di sicurezza