Una collezione di gioielli capace di valorizzare qualsiasi tipo di look: ecco come li indossa Ginevra Salustri nel nostro esclusivo servizio realizzato con Pandora.

Sfoggiando i propri colori preferiti, cavalcando un trend che rispecchia a pieno il proprio stile, indossando i propri capi del cuore: ci sono infinite possibilità di esprimere sé stesse e giocare con la moda è sicuramente una di queste.

Ma c’è un altro modo per rivelare nuovi lati della propria personalità e sfoggiare outfit sempre diversi senza dover necessariamente rinnovare di continuo il guardaroba: puntare sui gioielli, l’accessorio giusto per dare una marcia in più a qualsiasi look.

Quelli della collezione Pandora Moments, sono dei validi alleati per svelare qualcosa in più di sé e per raccontare la propria storia.

I nuovi gioielli Pandora consentono di creare styling inediti da sfoderare sia nei momenti speciali della vita di tutti i giorni, sia agli eventi più importanti.

Come indossarli nel quotidiano? A trovare la giusta ispirazione ci aiuta Ginevra Salustri, la protagonista del nuovo servizio realizzato da Grazia in collaborazione con Pandora.

In attesa di scoprire quali sorprese ci riserverà la Settimana della Moda di Milano che è appena iniziata e quali saranno le tendenze più forti della prossima stagione, la giovane modella e influencer ha interpretato i gioielli della nuova collezione del brand e ci mostra come abbinarli seguendo alcuni dei trend più cool di questo autunno e creando tre look molti diversi, adatti a ogni occasione.

1. Total look color sabbia

Gioielli Pandora, giacca AC9, occhiali da sole SZÂDE, borsa SARTA, décolleté CASADEI

Ispirato dai colori della natura il primo oufit di Ginevra è un look monocromatico, composto da abito midi, décolleté con il tacco sottile e secchiello in pelle e rafia, che gioca con diverse sfumature del sabbia. A dare più luce e ad aggiungere un tocco di eleganza in più a un outfit già super raffinato, gli orecchini a cerchio con i charm della collezione Pandora Moments.

2. Jeans e blazer a stampa check

Gioielli Pandora, giacca Longchamp Vintage, jeans GAS, borsa LUHDO, sneakers NEW BALANCE

Anche indossate con un semplice paio di jeans, le collane della collezione Moments di Pandora possono stravolgere il look. Ginevra le abbina a una t-shirt basic, a un paio di sneakers comodissime, a una borsa a mano capiente quanto basta e a un bel blazer a stampa check, uno dei grandi must di questo autunno. Per un abbinamento da sfoggiare da mattina a sera, per una giornata di shopping, un aperitivo con le amiche o qualsiasi altra occasione.

3. Intrecci e crochet

Gioielli Pandora, jumpsuit TU LIZÉ, stivali CASADEI

Più colorato il terzo look di Ginevra che indossa i suoi gioielli preferiti con una jumpsuit verde militare e un paio di stivaletti neri e aggiunge un dettaglio in crochet, che la fa viaggiare anche solo con la mente e la fa sentire ancora un po’ in vacanza. Ad elevare il look, la sua cintura multicolor con fili intrecciati e il Porta Charm a Cuore e Pendente O Pandora Moments, basi per charm che danno quel tocco in più all'abbinamento che ha scelto.

Credits

Talent: Ginevra Salustri

Foto: Marco Mezzani

Video: Michele Giannantonio

Mua/Hair: Ginevra Pierin

Styling: Francesca Crippa

Creative Direction: Sara Moschini