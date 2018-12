Tutti i dietro le quinte della nuova collaborazione gioielli GUCCI e Grazia

Dopo l’editoriale Enchanted Forest firmato gioielli GUCCI e Grazia, in esclusiva per voi i momenti backstage della giornata.

Anello Icon con pietre in oro









Gioielli GUCCI e Grazia insieme per realizzare un racconto visivo fantasy e onirico in una valle surreale circondata da boschi di montagna. Per un giorno siete con noi sul set, per scoprite gli scatti rubati della nostra protagonista Marta tra un momento di pausa l'altro.

Bracciale con motivo GG, foglie e serpenti





Gioielli GUCCI è il complice perfetto per la creazione di un sogno. Le ispirazioni vanno dall'antica Roma, al cosmo, ai pezzi vintage trovati nel portagioie della mamma, secondo l'estetica di Alessandro Michele, direttore creativo di GUCCI. Un mix di oro, argento, smalti, resine e pietre, capace di portarti lontano con l'immaginazione.



Marta veste i panni di una principessa come spesso ci immaginiamo di essere anche noi: donne forti ed eleganti. Ma non solamente nei sogni. Il bello è riuscire a ricreare questa alchimia tutti i giorni mettendoci addosso un bracciale, un orecchino. Oggetti capaci di farci sentire così: delle principesse guerriere di una valla incantata.





Abbiamo selezionato per voi i nostri pezzi gioielli GUCCI preferiti. Sfogliate la gallery per scoprirli subito.





Crediti





Per tutto il servizio total look Gucci







Foto: Claudia Ferri

Fashion: Francesca Crippa

MUA: Vanessa Geraci

Model: Marta Vidaas @ Next Models Management

Assistant Editor: Giulia Pivetta

Sitting Editors: Sara Moschini, Daniela Losini