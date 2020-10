Un outfit audace e femminile al centro dello speciale shooting realizzato da Grazia insieme a Geox.

Affrontare con stile il solito tran tran può rivelarsi più complicato del previsto. La vita frenetica, i mille impegni in agenda e il poco tempo a disposizione spesso rischiano di mettere in crisi la nostra creatività e a risentirne, oltre al nostro look, è inevitabilmente anche il nostro umore.

Ciò che si sfoggia può influenzare il proprio stato d'animo e le proprie emozioni e puntare su capi e accessori in grado di far sentire chi li indossa sempre all’altezza della situazione e completamente a proprio agio in circostanza, può essere di grande aiuto per superare con disinvoltura (e in modo super stiloso) le sfide quotidiane.

Valori come il comfort e il benessere delle donne stanno molto a cuore anche Geox, il brand di calzature che da sempre si serve di tecnologie innovative e materiali d’avanguardia per creare collezioni composte da capi versatili e funzionali, sempre in linea con gli ultimi trend e capaci di assicurare la massima comodità in ogni occasione.

Al grido di “Express your Worlds” Geox prova infatti a motivare le donne e invitarle a ricercare continuamente questa sensazione di benessere e a indossare solo quei capi e quegli accessori che le aiutano ad essere sempre sé stesse e che permettono loro di esprimere al meglio il proprio stile.

Nel secondo dei quattro servizi fotografici realizzati in collaborazione con Grazia, Geox propone un outfit glam-rock, pensato per quelle donne che amano i look audaci ma, soprattutto nel quotidiano, non vogliono rinunciare a quel pizzico di femminilità che non guasta mai.

Capi dal gusto rock e pezzi più femminili: ecco il secondo look proposto da Geox nell’esclusivo servizio realizzato con Grazia

Ottimo compromesso tra praticità e stile, questo secondo look powered by Geox è fatto di capi versatili e facili da portare, come il maglione a collo alto blu e la minigonna a pieghe, che vengono però mixati ad accessori più rock e grintosi, come le calze a rete e la cintura bling bling.

Indiscussi protagonisti del look, due pezzi chiave della nuova collezione autunno-inverno 2020 di Geox: Iridea, gli stivaletti biker con tomaia in pelle, suola in gomma allacciatura frontale e zip laterale, un passepartout da abbinare in tutte le salse per tutta la stagione; e Emalise, il caldissimo parka blu notte idrorepellente e windproof che è imbottito con piume sintetiche riciclate e dotato di cappuccio con coulisse.

Credits

Foto: Stefano Sciuto

Video: Andrea Colacicco

Stylist: Anna Sgura

MUA: Ginevra Pierin

Talent: Cristian Aneris @independent

Talent: Maria Parr @fabbrica

Producer: Gloria Bertuzzi

Assistente sul set: Ana Maria Matasel

Assistente: foto Nicolò Martinazzi