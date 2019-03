Scoprite una Milano che non conoscete con le nuove sneaker Dondup

Sin dalle prime collezioni, il marchio italiano Dondup ha fatto della ricerca e della sperimentazione le sue caratteristiche principali, portando la community della denim culture nel ready-to-wear con un mix eclettico di underground e sartorialitá, che gli amanti dello street style italiano conoscono bene.



Non è strano che per presentare le nuove sneaker D/ONE, Dondup scelga due volti tutt’altro che scontati: Giulia Nicole Magro e Paola Bettinaglio.

Con le due influencer Dondup ha scelto di scoprire il lato meno conosciuto di Milano, lontano dai canonici ritrovi patinati per cui il capoluogo della moda è famoso nel mondo.







Scoprite le sneaker D/ONE Dondup nell’editoriale con Giulia Nicole Magro e Paola Bettinaglio



La Milano nascosta delle zone industriali e alternative e più urbane come via Orobia, andando oltre i cliché della capitale del fashion anche con un look personale.

Qui le nuove D/ONE Dondup sono protagoniste: unisex, essenziali e compatte, declinate in 22 colori, dal fluo ai toni pastello, fino al total white o total black.



Ma quando si tratta di dettagli tecnici le D/ONE si rifanno al running, cominciando dalla suola, componente fondamentale per una sneaker, progettata in gomma Vibram.

Made in Italy anche nello stile.





Se cercate la nuova D/ONE Dondup, le trovate nel flagship store del marchio in via Spiga 50 a Milano, sull’online store dondup.com e in selezionati multibrand italiani e internazionali.

Nel frattempo sfogliate la gallery per scoprire alcune tra le tante varianti colore in anteprima su Grazia.it









Credits:

Foto editoriale: Riccardo Meroni

Fashion: Francesca Crippa

MUA: Ginevra Pierin

Sitting Editor: Sara Moschini

Words: Giulia Pivetta