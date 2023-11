Un evento a Milano con Giulia Gaudino ed Elizabeth Arden ha rappresentato l'occasione per parlare di skincare e scoprire insieme un trattamento must-try. L'intervista alla content creator

Segni distintivi: curiosità, tenacia, voglia di sperimentare. Giulia Gaudino, 34, origini bolognesi, è una vera star sui Social Network. È stata una delle prime a sperimentare le nuove forme di comunicazione su queste piattaforme, e il risultato è strabiliante: oltre 600mila follower su Instagram trovano in lei una persona con la quale il confronto è immediato e sincero.

Una passione per il beauty

Il dialogo è costante anche quando si tratta di skincare e beauty, due grandi passioni a cui Giulia dedica un’attenzione particolare: «La skincare è un modo per prendersi cura di sé ma anche una coccola a fine giornata. Penso, per esempio, alla gestuelle della detersione che per me rappresenta togliere via tutto lo stress e per far respirare la pelle. E poi la skincare è anche prevenzione, un aspetto sul quale insisto sempre anche con chi mi segue: meglio giocare d’anticipo prima di arrivare a dover risolvere un problema. Ecco perché la cura della pelle per me inizia già a vent’anni».

L'esperienza con Elizabeth Arden

Incontriamo Giulia per la prima volta in un elegante albergo nel cuore di Milano, VMaison, in occasione di un evento speciale, un meeting con amici e appassionati di beauty per raccontare e parlare di Retinol + HPR Ceramide Rapid Skin-Renewing Water Cream di Elizabeth Arden, una crema viso multitasking (rinnova la pelle, rassoda, idrata e illumina) in cui l’ingrediente star è un retinoide di ultima generazione, adatto anche a chi prova il retinolo per la prima volta. Si può usare di giorno e di sera e, come racconta Giulia «conquista subito anche per la sua texture ricca e leggera allo stesso tempo: si assorbe subito e lascia sul viso un bellissimo effetto glow». Retinol + HPR Ceramide Rapid Skin-Renewing Water Cream di Elizabeth Arden si aggiunge all’elenco dei “must-try” di Elizabeth Arden: Giulia aveva già avuto modo di conoscere il marchio con altre referenze, come la crema viso Visible Difference Replenishing HydraGel («amatissima dal mio compagno: è lui ad avermela fatta scoprire») e la famosa Eight Hour che «ho visto per la prima volta nei backstage moda: i make-up artist la usano sempre per curare rossori e screpolature».

Progetti per il futuro

Giulia parla della sua skincare routine con il nuovo prodotto in maniera davvero coinvolgente. Ed ecco un altro suo segno distintivo che emerge durante la nostra intervista: la voglia di imparare, di fare cose nuove e di migliorarsi, un atteggiamento che ha da sempre. Sappiamo che ha dei progetti speciali nel cassetto anche se nel futuro la cosa che per lei conta di più è non perdere mai questa attitudine: «Vorrei sempre mantenere quell’entusiasmo e quella curiosità che mi ha portato a fare questo lavoro senza essere limitata da preconcetti e giudizi su quello che, per gli altri, è giusto fare».

Un libro sull'astrologia (e come gli astri influenzano la skincare)

D’altra parte la curiosità è il fil rouge che unisce tutte le voci nel suo curriculum: lascia ingegneria per studiare comunicazione mentre nel frattempo dà lezione di fitness caraibico. Poi scopre l’astrologia e da vera nerd si rifugia in biblioteca per leggere tutto sull’argomento (e finisce per scrivere un libro Pianeta Giulia: tutta colpa di Venere! Come l'astrologia ha cambiato la mia vita per Mondadori Electa). «L'astrologia – racconta - è come un nuovo paio di occhiali dal quale poter guardare la realtà: non è detentrice di una verità assoluta ma aiuta a decifrare il mondo e a conoscersi meglio. Per me è stata di grande aiuto in quella fase della vita in cui sei alla ricerca di te stesso, in cui non riesci ad accettare tutte le sfumature del tuo carattere e ti senti sbagliato». Secondo Giulia, l’astrologia influenza molto anche il rapporto con la bellezza e la skincare. Per esempio, «un Capricorno, segno molto pratico, punterà a una cura della pelle essenziale ma efficace usando pochi prodotti. Un Gemelli, invece, sarà curioso di provare quante più novità possibili. Un Cancro governato dalla Luna che si fa cullare dalle emozioni, per esempio, vivrà il rituale di bellezza come una vera e propria coccola – e quindi per questo segno la gestuelle è fondamentale. Infine, un Ariete, segno di fuoco, cerca un’efficacia immediata perché tendenzialmente non è paziente e vuole vedere subito i risultati».

Una sognatrice con i piedi per terra

E Giulia? «Sono una Bilancia ascendente Capricorno, quindi sognatrice però allo stesso tempo pratica, concreta e costruttiva. Quando mi metto qualcosa in testa, poi, devo sedermi a tavolino e capire come realizzarla. E poi ho sempre voglia di trasmettere agli altri quello che ho fatto: nella vita ho ricevuto molto e vorrei un giorno dare indietro a qualcuno quello che io ho avuto. Ho molti sogni, anche di normalità, e molte ambizioni e non ho paura a rimettermi in gioco».

Guardate il video di Giulia Gaudino e della sua skincare routine con Retinol + HPR Ceramide Rapid Skin-Renewing Water Cream di Elizabeth Arden.

Credits:

Foto: Marco Mezzani

Video: Michele Giannantonio

Video Assistant: Giacomo Marchetti

Mua: Valeria Aveta

Hair: Silvia Sidoli

Styling: Francesca Crippa

Location: V Maison

Producer: Ana Maria Matasel

Creative/Art Direction: Sara Moschini e Daniela Losini