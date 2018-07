Un pomeriggio di “ordinaria amministrazione” in compagnia dell’influencer editor di All the Pretty Birds e della nuova linea Stella McCartney eyewear per la Primavera-Estate 2018.

Con una schedule quotidiana serrata come quella di Tamu McPherson, fatta di impegni con la famiglia, appuntamenti di lavoro e voli, la sua filosofia è che ogni giorno può, anzi deve, essere un po’ come domenica.





Alla domanda “qual è il tuo pomeriggio ideale?” lei risponde con un’inaspettata dose di pop, colore e divertimento, un centinaio di palloncini e un giardino semi deserto. Complice la nuova collezione di occhiali da sole Icy Ice che Stella McCartney ha presentato per questa Primavera-Estate: ispirata direttamente dai look moderni, decisi e giovani della pret-à-porter spring/summer 2018, in una palette fresca, funny e fruttata. Tamu indossa la versione rosa Blush.





Lenti e montatura sono in tinta, realizzati in bioacetato traslucido 100% eco-friendly, sostenibile, biodegradabile e riciclabile, sia nella versione unisex che in quella kids mini-me.

Ma il resto scopritelo da voi!



Ecco il pomeriggio con Tamu McPherson e la nuova collezione di occhiali Icy Ice nel video realizzato da Grazia.it e Stella McCartney Eyewear