Geat ready for... una serata speciale con le amiche! È tempo di riprendere in mano la nostra vita, di tornare, per quanto possibile, alla normalità delle cose belle come un aperitivo con le amiche o con le persone a noi più care. Tutte noi vorremmo arrivare al nostro appuntamento al meglio. Quale modo migliore di ripartire se non dalla cura della pelle? Con Nilufar Addati siamo andati alla scoperta di una nuova beauty routine estiva, in grado di coniugare piacevolezza, leggerezza ed efficacia, con un solo gesto. Nilufar, che in questo periodo si è presa cura di se stessa e della sua carriera, vive a Roma dove studia recitazione e dove è felice di tornare a gioire delle belle serate e degli aperitivi all’aria aperta. Curiose? Continuate a leggere l'articolo!

Parola d'ordine: idratazione

Coccolare la nostra pelle migliorando tono, elasticità e luminosità è il primo step della nuova routine di bellezza. Con la colonnina di mercurio che sale, tutte noi desideriamo un prodotto per il viso dalla finitura iper-leggera e di rapido assorbimento. Il must per questa estate 2020 è Regenerist Whip Moisturizer SPF 30 di Olaz. La particolarità di questo prodotto è nella texture che diventa liquida nel momento in cui viene applicata sulla pelle, garantendo massimo assorbimento e il rilascio di potenti attivi anti-age dal touch leggero come l'aria.

Nella formula troviamo l'Active Rush TechnologyTM che ha la capacità, quando entra in contatto con la pelle, di trasformare la consistenza della crema nella straordinaria texture e l'Amino-Peptide Complex II che rigenera la superficie cellulare, idratando e agendo dall'interno.

Il beauty tip in più: potete usate Regenerist Whip Moisturizer SPF 30 come base per il make-up perché ne migliora la tenuta.

Focus on eyes

Chi vuole sfoggiare un viso perfettamente idratato non potrà fare a meno di una crema ad hoc per il contorno occhi, una zona delicata che invecchia anche più velocemente rispetto al resto del viso. Il prodotto must, amatissimo da Nilufar, è Ultimate di Olaz, una crema contorno occhi davvero multitasking. Ultimate, infatti, riduce le occhiaie, le rughe e le borse e conferisce, all'istante, un aspetto più giovane. Il segreto è nella formula arricchita con penta-peptidi e Niacinamide (vitamina B3) che agisce sui pori dilatati, sulle linee sottili e rughe, sulla barriera della pelle e sulla sua opacità. In più, grazie alla tecnologia Olaz di correzione del colore, riduce l'aspetto delle occhiaie.

La notte ti fa bella

Dopo una serata con le amiche è inevitabile tornare a casa con un sorriso...ancora più luminoso. Per amplificare la bellezza naturale della nostra pelle chiudiamo la beauty routine con la Crema Rassodante Anti Età 3 Zone Notte di Olaz, una crema viso notte che è un vero boost di idratazione e nutrimento. Contiene la Skin Energising Technology che agisce in modo profondo facendo sì che anche le cellule più vecchie si comportino come quelle più giovani, ri-energizzando l'aspetto della pelle durante tutto il suo ciclo di 24 ore. Il merito è anche di un mix di ingredienti come la Niacinamide, l'Acido Ialuronico e la Glicerina, dalle forti proprietà idratanti, il Panthenolo (Vitamina B3), la Vitamina E, antiossidante che protegge dai radicali liberi, un estratto di semi di Carrube che accelera la rigenerazione della pelle e, infine, OliveM ™, un derivato dell’olio d'oliva, modificato per aumentare l’assorbimento degli ingredienti anti-invecchiamento dallo strato corneo della pelle.

Volete anche voi cambiare la vostra routine skincare ma avete bisogno di consigli personalizzati? Da oggi Olaz mette a disposizione Skin Advisor, uno strumento di consulenza online per l'analisi della pelle - basato sulle più avanzate tecnologie di Intelligenza Artificiale e di Realtà Aumentata - che potete usare con un semplice click dallo smartphone, dal PC o dal tablet. Che aspettate? Sfoggiare una pelle luminosa, idratata e compatta è un gioco... da ragazze!