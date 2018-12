Gucci gioielli e Grazia insieme per un nuovo editoriale



Una ragazza e una foresta magica: Enchanted forest è il racconto di un sogno firmato Gucci gioielli.

La protagonista di questa storia è Marta: la seguiamo per sognare insieme a lei in una camminata onirica.





Anello Icon con pietre in oro www.gucci.com





Marta si incammina tra i monti e, come in un sogno o nelle favole, iniziano a succedere cose che non si spiega. Incontra rocce che le assomigliano e i gioielli Gucci che, come degli indizi speciali, la guidano lungo il percorso.





Orecchini pendenti con cristalli a motivo Web www.gucci.com





Seguendo i gioielli Gucci le si apre uno scenario surreale: una valle e poi un lago, avvolti da una nebbia da inizio inverno. Con addosso i suoi gioielli si sente più forte, protetta, come se fossero degli amuleti. Ed è lo stesso che accade anche a tutte noi quando indossiamo un accessorio speciale.

Come i gioielli che riflettono l’estetica delle collezioni di Alessandro Michele, realizzati in materiali diversi: l'anello Icon in oro, gli orecchini pendenti con cristalli, il bracciale in pelle, il bangle con le GG del marchio.

Ma la storia non finisce qui e a noi non resta che proseguire insieme a Marta in questa Enchanted forest firmata Gucci gioielli.







Bracciale in pelle con pendenti a croce www.gucci.com





Bracciale con motivo GG, foglie e serpenti www.gucci.com





Sfoglia la gallery per conoscere tutti i gioielli Gucci della storia Enchanted Forest realizzata in collaborazione con Grazia.

Crediti





Per tutto il servizio total look Gucci







Foto: Claudia Ferri



Video: Tommaso Mariniello

Fashion: Francesca Crippa

MUA: Vanessa Geraci

Model: Marta Vidaas @ Next Models Management

Assistant Editor: Giulia Pivetta

Sitting Editors: Sara Moschini, Daniela Losini