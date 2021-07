Pierre Cardin rende omaggio al genio creativo del suo fondatore con un video tributo inedito in cui i protagonisti sono gli occhiali futuristici della contemporanea linea EVOLUTION e alcune montature storiche della Maison. rende omaggio al genio creativo del suo fondatore con un video tributo inedito in cui i protagonisti sono gli occhiali futuristici della contemporanea linea EVOLUTION e alcune montature storiche della Maison.

Per celebrare i 30 anni della collezione di eyewear di Pierre Cardin, prodotta e distribuita in licenza da Safilo, la Maison rende omaggio al genio creativo del suo fondatore e presenta in collaborazione con Grazia un video inedito girato tra calli e palazzi di Venezia, una città che ha sempre avuto un posto speciale nel cuore dello stilista che è stato uno dei più grandi couturier della storia della moda.

Era infatti il 1991 quando Pierre Cardin e Safilo hanno presentato insieme la loro prima linea di occhiali: dopo ben 3 decenni la partnership prosegue ed è più forte che mai.

Due celebri modelli dell’archivio Pierre Cardin: la mascherina in celluloide realizzata negli anni '70 e gli occhiali in acetato con raggi sulle lenti

In un’atmosfera sospesa tra sogno e realtà, due ragazzi si cercano ma non riescono a trovarsi. Dapprima si incontrano solo in un viaggio onirico, connessi grazie agli occhiali che indossano. Poi cominciano ad aggirarsi per calli e campielli, a rincorrersi tra i magnifici saloni di Ca’ Bragadin, per poi finalmente ritrovarsi all’interno dello splendido giardino del palazzo, che è stato a lungo la residenza italiana dello stilista.

Un altro modello d'archivio della Maison: gli occhiali oversize su cui è riprodotto il logo PC stilizzato

Protagonisti del video, gli occhiali da sole della linea EVOLUTION, modelli avveniristici della collezione attuale, dal design unico e futuristico, ma anche alcune montature storiche come le mascherine in celluloide con lenti trasparenti o colorate, gli occhiali in acetato con raggi sulla lente e le montature oversize con il logo PC stilizzato che sono parte integrante dell’heritage della Maison.

Protagonisti del video sono anche gli abiti sfoggiati dai modelli, capi ricchi di storia che arrivano direttamente dagli archivi di Pierre Cardin, come il famoso minidress bianco con cerchi dai colori vitaminici indossato a Parigi da Naomi Campbell.

Gli occhiali Evolution presenti nel video, sono tre montature unisex dalle silhouette estremamente contemporanee, disponibili nelle boutique e acquistabili anche online sull’e-shop della Maison.

Il modello Evolution 8, in acciaio leggerissimo, ha una linea interrotta da un punto e lenti asimmetriche: una tonda e l’altra rettangolare.

Il modello Evolution 7, in metallo con un’unica lente e una sezione traforata, ha una montatura fluida e sinuosa che ricorda il movimento delle onde del mare.

Il modello Evolution 6 a forma di ellisse nasce dalla rivisitazione di una figura molto cara allo stilista: il cerchio, simbolo di eternità.



Credits

Video: Underdog

Foto: Tomaso Lisca

Models: Aina Faro e Andrii Kyian @Wonderwall MGMT

Styling: Francesca Crippa

Mua e Hair: Antonia Deffenu

Production: Gloria Bertuzzi e Ana Maria Matasel

Creative Direction: Sara Moschini