“Mixing is the new layering!”, così Drunk Elephant ci conquista con una nuova visione: mixare i prodotti di skincare a seconda delle proprie esigenze per ottenere risultati visibili

Avete voglia di un boost di colore e benessere? Provate gli smoothie di bellezza firmati Drunk Elephant!

Drunk Elephant è il nuovo brand di skincare americano disponibile all'acquisto in esclusiva da Sephora. Colorato e irresistibile, Drunk Elephant ci invita a sperimentare mixando a piacimento prodotti e texture per creare la giusta combinazione per soddisfare le esigenze della nostra pelle.

L'innovazione sta proprio nell'abbandonare il classico sistema di stratificazione dei prodotti, per andare invece a unirli e mescolarli tra loro per creare il perfetto match per la propria pelle.

All about smoothies!

Per Drunk Elephant infatti, la routine di bellezza è come uno smoothie. I prodotti, come verdure e frutta che mettiamo nei frullati, sono buoni, facili da mescolare e danno la possibilità di cambiare la ricetta ogni volta che si vuole.

Il segreto sta infatti nel mettersi in ascolto della propria pelle: le sue esigenze variano di giorno in giorno e creando il giusto mix si possono ottenere risultati stupefacenti!

Un dettaglio da non sottovalutare? Gli ingredienti selezionati da Drunk Elephant sono biocompatibili con la pelle, ovvero altamente assorbibili.

Per approfondire questo aspetto abbiamo chiesto a Pietro, National Skincare Talent di Sephora di spiegarci meglio in cosa si intende per "ingredienti biocompatibili".

"Nella formulazione dei prodotti Drunk Elephant si utilizza un'alta percentuale di principi attivi a livelli di pH rispettosi della pelle, assicurando che tutti gli ingredienti siano riconosciuti dalla pelle e facilmente assorbiti.

La nostra pelle ha un pH intorno al valore 5,5. Tutti i prodotti della linea hanno livelli di pH compresi tra 3.5 e 6.5, quindi molto vicini al nostro valore naturale. E’ proprio questa attenzione che ne assicura la biocompatibilità: la pelle riconosce le formulazioni, le piccole molecole che le compongono vengono assorbite velocemente e gli attivi agiscono conservando intatto il mantello acido protettivo dell’epidermide."

Le possibilità di abbinamento sono davvero infinite, Drunk Elephant ci dà una mano proponendo alcuni smoothie vincenti per una pelle che risplende. Scopriteli continuando a leggere questo articolo!

Bright back at you smoothie

La prima ricetta per uno smoothie di bellezza in stile Drunk Elephant include il siero C-Firma Day Serum, il siero B-Hydra Intensive Hydration Serum e la crema riparatrice Lala Retro Whipped Cream L'effetto sulla pelle? Di luminosità, massima idratazione e un aspetto più radioso.

I prodotti chiave per questo mix sono:

C-Firma Day Serum , un potente siero alla vitamina C arricchito da un complesso antiossidante, enzimi della frutta e nutrienti essenziali. La sua funzione? Rassoda la pelle e ravviva l'incarnato, riducendo inoltre i segni del fotoinvecchiamento.

, un potente siero alla vitamina C arricchito da un complesso antiossidante, enzimi della frutta e nutrienti essenziali. La sua funzione? Rassoda la pelle e ravviva l'incarnato, riducendo inoltre i segni del fotoinvecchiamento. B-Hydra Intensive Hydration Serum , un siero ultra idratante studiato per migliorare l'aspetto dell’incarnato e ripristinare tono e texture della pelle. I suoi attivi chiave? Pro-vitamina B5 e ceramide di ananas.

, un siero ultra idratante studiato per migliorare l'aspetto dell’incarnato e ripristinare tono e texture della pelle. I suoi attivi chiave? Pro-vitamina B5 e ceramide di ananas. Lala Retro Whipped Cream, una crema riparatrice che va a rinforzare il mantello acido della pelle e la protegge dagli agenti di stress. La sua formula include sei oli africani, un complesso botanico di ceramidi e acido ialuronico reticolato. Ideale per la pelle stanca e secca.

Forever young smoothie

Sì può essere giovani per sempre? Ecco la formula Drunk Elephant! Questo smoothie che infonde giovinezza include la crema A-Passioni Retinol Cream, il siero B-Hydra Intensive Hydration Serum e la crema idratante Protini Polypeptide Cream. Questo abbinamento consente di ottenere una pelle più forte, soda e dall'aspetto più giovane.

Ecco nel dettaglio la funzione dei suoi ingredienti:

A-Passioni Retinol Cream , una crema dalla formula pulita e all’avanguardia che combina l’1% di retinolo vegano con ingredienti nutrienti come l'olio di marula, peptidi e vitamina F. La sua missione: riportare la pelle al suo stato di splendore naturale, combattendo segni del tempo e iperpigmentazione.

, una crema dalla formula pulita e all’avanguardia che combina l’1% di retinolo vegano con ingredienti nutrienti come l'olio di marula, peptidi e vitamina F. La sua missione: riportare la pelle al suo stato di splendore naturale, combattendo segni del tempo e iperpigmentazione. B-Hydra Intensive Hydration Serum , con pro-vitamina B5 e ceramide di ananas, questo siero offre massima idratazione per ripristinare tono e texture della pelle.

, con pro-vitamina B5 e ceramide di ananas, questo siero offre massima idratazione per ripristinare tono e texture della pelle. Protini Polypeptide Cream, una crema idratante ricca di proteine e peptidi, amminoacidi di supporto e ninfea. Coadiuva un miglioramento visibile e istantaneo di tonicità, texture e rassodamento della pelle.

Move your acid smoothie

Il terzo smoothie suggerito da Drunk Elephant è stato pensato per ripristinare il mantello acido della pelle. Per il marchio americano infatti, avere un mantello acido felice equivale ad avere una pelle felice e sana! I prodotti da mixare in questo caso sono il siero da notte T.L.C. Framboos Glycolic Night Serum, il già citato siero idratante B-Hydra Intensive Hydration Serum e la star della linea Drunk Elephant: il purissimo olio di marula non raffinato, Virgin Marula Luxury Facial Oil. L'unione di questi ingredienti rende la pelle più levigata, equilibrata e naturalmente, più idratata.

Ecco nel dettaglio i prodotti da mixare:

T.L.C. Framboos Glycolic Night Serum , un gel altamente tecnologico con AHA/BHA, studiato per donare un aspetto fresco alla pelle spenta e congestionata. Rimuove inoltre delicatamente le cellule morte e migliora visibilmente non solo il tono ma anche la texture della pelle, combattendo linee sottili e pori dilatati.

, un gel altamente tecnologico con AHA/BHA, studiato per donare un aspetto fresco alla pelle spenta e congestionata. Rimuove inoltre delicatamente le cellule morte e migliora visibilmente non solo il tono ma anche la texture della pelle, combattendo linee sottili e pori dilatati. B-Hydra Intensive Hydration Serum , un siero viso ultra idratante arricchito da ceramide di ananas e pro-vitamina B5. Ripristina sia la texture che il tono della pelle.

, un siero viso ultra idratante arricchito da ceramide di ananas e pro-vitamina B5. Ripristina sia la texture che il tono della pelle. Virgin Marula Luxury Facial Oil, must have assoluto, questo olio viene presentato da Drunk Elephant "come una spa per la pelle". Ricco di antiossidanti fondamentali e omega 6 e 9, con questa formulazione viene proposto nella sua forma più pura. La sua funzione? Nutre e dona equilibrio, per una pelle dall’aspetto più luminoso.

Le possibilità sono infinite!

Drunk Elephant ama gli smoothie, e come dargli torto? Quasi tutti i prodotti del brand (ad eccezione di alcune combinazioni di acidi) possono essere infatti mixati tra di loro per creare il perfetto smoothie di bellezza per le proprie esigenze.

In particolare Pietro ci ha spiegato: "La filosofia della skincare Drunk Elephant è smoothies! Infatti quasi tutti i prodotti della linea sono studiati per essere miscelati e combinati tra loro per regalare alla pelle proprio quello di cui ha bisogno. Esattamente come scegliamo i gusti per i nostri smoothie, ci possiamo divertire a fare una selezione dei prodotti con gli ingredienti che consideriamo più adatti alla nostra pelle e mescolarli tra loro prima dell’applicazione. Risultato: una skincare routine sempre diversa ma efficace giorno dopo giorno secondo le proprie esigenze quotidiane!"

Per aiutarci a trovare la giusta combinazione per il nostro smoothie, Pietro continua: "Drunk elephant utilizzia solo ingredienti che offrono benefici diretti alla salute della pelle o che supportano l’integrità delle loro formulazioni. Convinti che pelle sana sia sinonimo di pelle felice. Ecco perché per individuare il giusto smoothie per la propria pelle il primo step è ascoltarla, capire di che cosa ha bisogno e regalarle il perfetto mix di prodotti. Ecco alcuni esempi:

Per una pelle più idratata, luminosa 1 pump di protini serum, 1 pump di B-Hydra serum e 1 pump di Lala retro Cream.

Per una pelle più rassodata e ultraglow 1 pump di C-firma serum, 1 goccia dell’olio di Marula e 1 pump di protini Cream."

L'unica regola è ascoltare la propria pelle e sperimentare con gli abbinamenti: i risultati vi sorprenderanno, e non potrete più farne a meno!

Dove comprare Drunk Elephant

Drunk Elephant, il nuovo brand di skincare biocompatibile, è disponibile all'acquisto in esclusiva da Sephora.

Trovate i giusti ingredienti e divertitevi a mixarli tra di loro per ottenere il vostro smoothie di bellezza visitando il sito ufficiale.