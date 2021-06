Perché Drunk Elephant è così speciale? Perché ci consente di mixare in totale libertà i suoi prodotti per creare il giusto smoothie di bellezza per una pelle (e non solo!) che risplende

Tuffiamoci nel colorato mondo della skincare Drunk Elephant scoprendo tutte le linee e i prodotti iconici.

All about Drunk Elephant

La linea include infatti creme viso, un'ampia scelta di sieri, trattamenti speciali - come lip balm e prodotti per il contorno occhi - prodotti per la cura di corpo e capelli, ma anche detergenti, maschere e interessanti beauty kit.

Il marchio americano recentemente sbarcato da Sephora, ha un catalogo davvero vasto e in grado di far fronte a tutte le esigenze.

Creme nutrienti

Imprescindibili, le creme viso sono essenziali per idratare ogni tipo di pelle. In questa categoria, per Drunk Elephant, rientra anche l'olio di marula, un must per una pelle idratata e nutrita in profondità. Scopriamole nel dettaglio: sono la base per ogni skin mix personalizzato.

Virgin Marula Luxury Facial Oil : una formula pura ad alto assorbimento, caratterizzata da antiossidanti fondamentali e omega 6 e 9. La sua funzione? Nutre e dona equilibrio, rendendo la pelle più luminosa. Un paio di gocce in ogni smoothie di bellezza e la vostra pelle vi ringrazierà!

: una formula pura ad alto assorbimento, caratterizzata da antiossidanti fondamentali e omega 6 e 9. La sua funzione? Nutre e dona equilibrio, rendendo la pelle più luminosa. Un paio di gocce in ogni smoothie di bellezza e la vostra pelle vi ringrazierà! Lala Retro Whipped Cream : una crema morbida che mantiene l'idratazione della pelle a livelli ottimali. La sua formula è essenziale per rafforzare il mantello acido della pelle e proteggerla dallo stress quotidiano. Tra i suoi attivi sei oli africani, un complesso botanico di ceramidi e acido ialuronico.

: una crema morbida che mantiene l'idratazione della pelle a livelli ottimali. La sua formula è essenziale per rafforzare il mantello acido della pelle e proteggerla dallo stress quotidiano. Tra i suoi attivi sei oli africani, un complesso botanico di ceramidi e acido ialuronico. Protini Polypeptide Cream: questa crema viso a base di proteine, peptidi e amminoacidi agisce non solo idratando ma anche rassodando e migliorando la texture della pelle.

Tra queste referenze, Virgin Marula Luxury Facial Oil è un must. Pietro Viggiano, National Skincare Talent di Sephora ci ha spiegato: "Direttamente dal seme del frutto della Marula, Il prodotto si presenta puro e non raffinato è praticamente intatto da qualsiasi sostanza chimica o fragranza, naturale o sintetica. Questo olio super-assorbibile penetra rapidamente e riduce l'aspetto di linee sottili e rughe. Adatto a tutte le pelli, comprese le più sensibili. L’olio di Marula è stato studiato come il prodotto perfetto per la completa riabilitazione della tua pelle. Ricco di antiossidanti e omega 6 e 9, questo olio miracolo nutre ed equilibra mentre ripristina la luminosità naturale del viso".

Ecco una pro tip da non perdere: "1 o 2 gocce direttamente sul viso pulito, mixate al proprio trattamento di fiducia o con il proprio fondotinta vi regalerà un booster di luminosità senza precedenti".

Sieri

Il siero viso penetra a fondo nella pelle: unirlo al proprio mix di prodotti di skincare assicura effetti visibili. L'offerta di sieri Drunk Elephant è molto ampia: trovate quelli giusti per voi qui di seguito!

B-Hydra Intensive Hydration Serum : Drunk Elephant propone questo siero best seller come "un bicchiere d’acqua fresca per la pelle assetata". Dalla formula ultra idratante, è stato creato per migliorare l’incarnato e ripristinare l’aspetto di texture e tono della pelle.

: Drunk Elephant propone questo siero best seller come "un bicchiere d’acqua fresca per la pelle assetata". Dalla formula ultra idratante, è stato creato per migliorare l’incarnato e ripristinare l’aspetto di texture e tono della pelle. D-Bronzi Anti-Pollution Sunshine Drops : un siero che enfatizza l'incarnato rendendo la pelle dorata. Tra i suoi attivi oli di semi di marula vergine e ribes nero e vitamina F, che contribuiscono a ripristinare il delicato equilibrio che favorisce la funzione di una barriera della pelle sana.

: un siero che enfatizza l'incarnato rendendo la pelle dorata. Tra i suoi attivi oli di semi di marula vergine e ribes nero e vitamina F, che contribuiscono a ripristinare il delicato equilibrio che favorisce la funzione di una barriera della pelle sana. C-Firma Day Serum : siero giorno alla vitamina C, formulato con un complesso antiossidante, nutrienti essenziali ed enzimi della frutta. La sua funzione? Rassodare la pelle e ravvivare l’incarnato, riducendo i segni del fotoinvecchiamento.

: siero giorno alla vitamina C, formulato con un complesso antiossidante, nutrienti essenziali ed enzimi della frutta. La sua funzione? Rassodare la pelle e ravvivare l’incarnato, riducendo i segni del fotoinvecchiamento. T.L.C. Framboos Glycolic Night Serum : Migliora visibilmente il tono e la texture della pelle, le linee sottili, le rughe e i pori. Questo gel altamente tecnologico con AHA/BHA dona alla pelle un aspetto fresco e rimuove con delicatezza le cellule morte.

: Migliora visibilmente il tono e la texture della pelle, le linee sottili, le rughe e i pori. Questo gel altamente tecnologico con AHA/BHA dona alla pelle un aspetto fresco e rimuove con delicatezza le cellule morte. Protini Powerpeptide Resurf Serum: questo siero ristrutturante vanta una miscela concentrata di 11 peptidi. La sua funzione è quella di donare alla pelle un aspetto carnoso mentre combatte il tono spento e irregolare.

Trattamenti speciali

Essenziali nel proprio rituale di bellezza personalizzato, ecco i prodotti dedicati al contorno occhi, alle labbra e i trattamenti boost per una pelle che splende.

C-Tango Multivitamin Eye Cream : una crema ricca e rigenerante la cui formula include otto peptidi, cinque forme di vitamina C ed estratto di cetriolo. Dona forza e tonicità alla delicata area del contorno occhi.

: una crema ricca e rigenerante la cui formula include otto peptidi, cinque forme di vitamina C ed estratto di cetriolo. Dona forza e tonicità alla delicata area del contorno occhi. Shaba Complex Eye Serum : per uno sguardo più fresco e riposato, Drunk Elephant propone questo siero contorno occhi a base di tè nero fermentato, niacinamide, peptidi del rame e cellule staminali di stella alpina.

: per uno sguardo più fresco e riposato, Drunk Elephant propone questo siero contorno occhi a base di tè nero fermentato, niacinamide, peptidi del rame e cellule staminali di stella alpina. Lippe Balm ​​: dedicato alle labbra - soprattutto quelle delicate - questo lip balm nutre e rigenera grazie alla preziosa miscela di oli di avocado e noce di mongongo, tripeptide e felce marina.

​​: dedicato alle labbra - soprattutto quelle delicate - questo lip balm nutre e rigenera grazie alla preziosa miscela di oli di avocado e noce di mongongo, tripeptide e felce marina. A-Passioni Retinol Cream : per un incarnato più giovane e vitale, ecco un siero che combina l’1% di retinolo vegano con ingredienti nutrienti.

: per un incarnato più giovane e vitale, ecco un siero che combina l’1% di retinolo vegano con ingredienti nutrienti. Sweet Biome Fermented Sake Spray: uno spray dalla piacevole nebulizzazione, studiato per favorire il riequilibrio del microbioma naturale, mantenendo il mantello acido - chiamata anche barriera cutanea - forte, stabile ed equilibrato. I suoi ingredienti? Una miscela di amminoacidi e acidi grassi, elettroliti e ceramidi.

Detergenti

Un'ottima detersione - biocompatibile e rispettosa - è alla base di una cura della pelle davvero efficace. In questo senso Drunk Elephant offre un'ampia gamma di prodotti per tutte le esigenze. Scopriamoli nel dettaglio.

Beste No. 9 Jelly Cleanser : un gel detergente pensato per rimuovere make-up, sebo in eccesso, inquinamento e altre impurità accumulate durante la giornata. I suoi attivi chiave? Olio di marula ed estratto di melone cantalupo.

: un gel detergente pensato per rimuovere make-up, sebo in eccesso, inquinamento e altre impurità accumulate durante la giornata. I suoi attivi chiave? Olio di marula ed estratto di melone cantalupo. Slaai Makeup-Melting Butter Cleanser : con estratti e oli di frutti ricchi di antiossidanti con azione lenitiva e una miscela di nutrienti oli africani di marula, baobab, melone del Kalahari, mongongo e ximenia, questo burro-latte scioglie anche il trucco waterproof e può essere utilizzato su tutto il viso, occhi compresi.

: con estratti e oli di frutti ricchi di antiossidanti con azione lenitiva e una miscela di nutrienti oli africani di marula, baobab, melone del Kalahari, mongongo e ximenia, questo burro-latte scioglie anche il trucco waterproof e può essere utilizzato su tutto il viso, occhi compresi. E-RASE Milki Micellar Water : dalla consistenza lattea, questa acqua micellare vanta nella sua formula ceramidi idratanti, oli botanici e vitamina E. Rimuove trucco e impurità e si può utilizzare su tutto il viso, contorno occhi e labbra inclusi.

: dalla consistenza lattea, questa acqua micellare vanta nella sua formula ceramidi idratanti, oli botanici e vitamina E. Rimuove trucco e impurità e si può utilizzare su tutto il viso, contorno occhi e labbra inclusi. Pekee Bar & Juju Bar: due detergenti solidi che detergono la pelle con delicatezza e rispetto. Peeke Bar è stata pensata per illuminare il viso e donare equilibrio e idratazione, rimuovendo inoltre le impurità. Juju Bar deterge invece in profondità offrendo un lieve effetto esfoliante.

A tema detersione abbiamo chiesto a Pietro Viggiano di suggerirci come attuarla nel migliore dei modi seguendo la filosofia di Drunk Elephant: "La filosofia del brand prevede una unica detersione da effettuare la sera con il loro prodotto best seller Beste™ No. 9 Jelly Cleanser in quanto questo detergente ha una potente azione purificante. Il mio consiglio da esperto skincare è sentire la propria pelle, capire di cosa ha bisogno e assecondarla. Personalmente amo effettuare la detersione 2 volte al giorno (mattino e sera) perché amo sentire la sensazione dei prodotti successivi sulla pelle perfettamente detersa. La skincare routine è un rito veramente molto personale, ognuno di noi con l’aiuto di un esperto può effettivamente capire quali e quanti passaggi effettuare per vedere dei risultati veramente WOW!"

Maschere

Le maschere viso Drunk Elephant sono trattamenti one shot efficaci ma delicati. Volete amplificarne l'effetto? Mixate alla loro texture un paio di gocce di olio di marula.

F-Balm Electrolyte Waterfacial : una maschera da notte rinfrescante e reidratante che coadiuva la naturale funzione della barriera protettiva della pelle. Tra i suoi ingredienti troviamo niacinamide, sodium PCA, squalano botanico, cinque forme di ceramidi, acidi grassi omega e antiossidanti.

: una maschera da notte rinfrescante e reidratante che coadiuva la naturale funzione della barriera protettiva della pelle. Tra i suoi ingredienti troviamo niacinamide, sodium PCA, squalano botanico, cinque forme di ceramidi, acidi grassi omega e antiossidanti. T.L.C. Sukari Babyfacial: elimina le cellule morte e rende l'incarnato più luminoso. Questa maschera viso a base di AHA/BHA leviga la pelle e contrasta le imperfezioni.

Corpo

Drunk Elephant pensa proprio a tutto, per questo la linea offre anche validi trattamenti per la detersione e l'idratazione della pelle del corpo. Ecco i prodotti da non perdere.

Kamili Cream Body Cleanser : un detergente corpo dalla formula esclusiva composta da ingredienti preziosi e ricchi di acidi grassi. Tra questi olio di marula, olio di mandorla dolce e semi di sacha inchi, oltre a un mix di amminoacidi.

: un detergente corpo dalla formula esclusiva composta da ingredienti preziosi e ricchi di acidi grassi. Tra questi olio di marula, olio di mandorla dolce e semi di sacha inchi, oltre a un mix di amminoacidi. Sili Body Lotion : ideale per trattare la pelle spenta, secca e irritabile, questo idratante corpo rafforza la barriera cutanea grazie al suo pool di attivi. Tra questi troviamo oli botanici e burri, squalano, amminoacidi rinforzanti, una miscela riparatrice di 5 ceramidi e sodio PCA.

: ideale per trattare la pelle spenta, secca e irritabile, questo idratante corpo rafforza la barriera cutanea grazie al suo pool di attivi. Tra questi troviamo oli botanici e burri, squalano, amminoacidi rinforzanti, una miscela riparatrice di 5 ceramidi e sodio PCA. Sweet Pitti Deodorant Cream: un deodorante in crema che tiene a bada l'odore idratando e lenendo la delicata zona delle ascelle. La sua formula si avvale di acido mandelico e fecola di maranta ma anche di burri di marula e karité.

Capelli

Creata in collaborazione con il celebre hairstylist americano Chris McMillan, la linea per capelli di Drunk Elephant è delicata su cuoio capelluto e chioma, ma idrata senza appesantire. Scopriamo i prodotti iconici.

Cocomino Glossing Shampoo ​​: con amminoacidi ed estratti lenitivi e rafforzanti, questo shampoo deterge cute e chioma con delicatezza, idratandole. I suoi attivi chiave? Oli di semi di sacha inchi, di marula e di argan.

​​: con amminoacidi ed estratti lenitivi e rafforzanti, questo shampoo deterge cute e chioma con delicatezza, idratandole. I suoi attivi chiave? Oli di semi di sacha inchi, di marula e di argan. Cocomino Marula Cream Conditioner : un balsamo per capelli che ammorbidisce, liscia, districa e rinforza la chioma. La sua formula a base di burro di marula e un nutriente mix di oli, protegge inoltre dai danni provocati dal calore e dai trattamenti di colorazione.

: un balsamo per capelli che ammorbidisce, liscia, districa e rinforza la chioma. La sua formula a base di burro di marula e un nutriente mix di oli, protegge inoltre dai danni provocati dal calore e dai trattamenti di colorazione. Wild Marula Tangle Spray : uno spray leggero che districa i capelli rendendoli più lisci e luminosi e li protegge dal calore di piastra e phon. La sua formula include oli di semi di sacha inchi, pracaxi, marula e argan.

: uno spray leggero che districa i capelli rendendoli più lisci e luminosi e li protegge dal calore di piastra e phon. La sua formula include oli di semi di sacha inchi, pracaxi, marula e argan. T.L.C. Happi Scalp Scrub: con microperle esfolianti di cellulosa vegetale, questo scrub per il cuoio capelluto si avvale di una miscela di acidi AHA/BHA stabile e potenziata, studiata per abbattere e sciogliere rapidamente le cellule morte e gli accumuli di prodotti per lo styling.

Kit & Set Drunk Elephant

Da Sephora è possibile trovare diversi beauty set pensati per introdurci al Drunk Break, un trattamento continuativo per scoprire il brand e innamorarsene.

Il dettaglio che fa la differenza? Hanno un prezzo speciale! Eccoli tutti!

The Littles 4.0

Sette prodotti viso in formato travel friendly, contenuti in una pochette riutilizzabile, colorata e cool. Questo beauty kit è pensato da Drunk Elephant per provare i best seller del brand per circa un mese, divertendosi a mixare le texture e creando in questo modo i propri smoothie del cuore.

Beauty Call Smoothie

Volete "andare sul sicuro"? Dite addio alla sovrapposizione dei vostri prodotti di skincare e provate a mixarli con questo set, creato da Drunk Elephant per offrirci una pelle più soda, liscia e luminosa.

The Littles Head To Toe

Un set corpo e capelli che include 7 prodotti in formato travel luxury e un pettine, il tutto contenuto in una coloratissima, e solida, pochette giallo limone.

Travel Duo Bars With Bag

Una pratica beauty bag verde mela custodisce i due detergenti solidi Drunk Elephant, Pekee Bar e Juju Bar, in formato travel size.

Dove comprare Drunk Elephant

Drunk Elephant è in vendita esclusiva da Sephora. Potete acquistare la linea sul sito ufficiale e nei beauty store fisici.