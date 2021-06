Drunk Elephant è finalmente disponibile da Sephora! Un nuovo concetto di skincare che si prende cura della pelle rendendola non solo più bella ma anche più sana e soprattutto, felice

Drunk Elephant è un marchio di skincare americano oggi in vendita da Sephora in Italia. Il segreto di questo brand? L'impegno nell'utilizzare solo ingredienti che offrono benefici diretti alla pelle - del viso, così come quella del corpo, senza dimenticare i capelli! - e che supportano l’integrità delle formulazioni.

Drunk Elephant infatti non prende in considerazione se questi siano sintetici o naturali, piuttosto predilige ingredienti biocompatibili, particolarmente affini alla pelle, che non provocano irritazioni, infiammazioni o reazioni allergiche.

La storia di Drunk Elephant

Il marchio Drunk Elephant è nato nel 2013 dalla necessità di Tiffany Masterson, una mamma imprenditrice di quattro figli nativa di Houston, Texas, di prendersi cura della propria pelle in maniera effettiva.

Approfondendo la composizione dei prodotti in commercio si è resa conto dell'importanza di scegliere formulazioni biocompatibili e prive di alcuni ingredienti, che lei ha individuato come "Suspicious 6" (oli essenziali, alcol ad alta volatilità, siliconi, filtri protettivi chimici, SLS, fragranze e coloranti). Questo poteva davvero fare la differenza!

Così, dopo anni di ascolto, apprendimento, ricerca e autoformazione, è riuscita a dare vita a prodotti caratterizzati da un’alta percentuale di principi attivi e livelli di pH favorevoli alla pelle, per garantire un assorbimento agevole e risultati effettivi.

La pelle è pelle

Il punto cardine della ricerca di Tiffany Masterson - e del marchio Drunk Elephant, naturalmente - sta nel motto "skin is skin", che letteralmente vuol dire "la pelle è pelle", perché come spiegato da Tiffany in persona: "Tutte le pelli si comportano allo stesso modo se glielo si permette".

Rispetto a questo concetto, Pietro Viggiano, National Skincare Talent di Sephora ci ha raccontato: "Letteralmente tradotto: con “la pelle è pelle” si intende che la visione del brand è che tutte funzionano allo stesso modo, con il mantello acido che ha un ruolo fondamentale. Non ci scordiamo che la pelle è l’organo più esteso del nostro corpo ed ha bisogno quindi di un occhio di riguardo. L’obiettivo di Drunk Elephant è rispettarne la funzione di base senza danneggiarla e metterla in confusione, utilizzando soltanto ingredienti biocompatibili".

Per questo motivo il brand non classifica i prodotti per "tipo di pelle" ma consente di creare il proprio regime di skincare mixando a piacimento le referenze. In questo modo si creano dei veri e propri "smoothie" di bellezza.

Proprio in quest'ottica, Drunk Elephant propone un altro motto davvero significativo: "mantello acido felice = pelle felice e sana". Mantenere infatti il giusto pH della pelle è la chiave per una pelle in salute e visibilmente "felice".

Olio di Marula superstar

Tra gli attivi d'eccellenza della gamma è importante citare l'olio di marula, star della linea Drunk Elephant. Un vero e proprio concentrato di benessere, nonché ispirazione nella scelta del nome del brand.

Infatti, quando la fondatrice del marchio Tiffany Masterson ha iniziato la sua ricerca degli ingredienti, si è innamorata dell’olio di marula originario dell’Africa. A colpirla non solo le sue proprietà nella cura della pelle, ma anche una leggenda secondo la quale gli elefanti si ubriacano nel mangiare i frutti di questa pianta. È questa l’ispirazione dietro il nome Drunk Elephant: una storia affascinante, un nome divertente e ingredienti efficaci per la cura della pelle.

In particolare, quali sono i benefici offerti dall'utilizzo di questo attivo? L'olio di marula contiene antiossidanti fondamentali e omega 6 e 9, ma anche polifenoli, per una pelle nutrita ed equilibrata, dall’aspetto luminoso.

Nel catalogo Drunk Elephant troviamo questo attivo in diverse formulazioni. Il primo - must have assoluto! - è Virgin Marula Luxury Facial Oil: un purissimo olio non raffinato che può essere applicato su viso, mani e corpo per un effetto levigante e anti età.

A base di questo particolare ingrediente anche, ad esempio, alcuni prodotti per capelli come Cocomino Marula Cream Conditioner e Wild Marula Tangle Spray, rispettivamente un balsamo idratante per capelli e uno spray districante per la chioma.

Da provare: The Littles 4.0

Per entrare nel mondo Drunk Elephant e ritrovare il giusto equilibrio per la propria pelle, il marchio americano propone il "Drunk Elephant Break™": un mese di utilizzo dei prodotti Drunk Elephant attraverso il celebre beauty kit The Littles 4.0.

Abbiamo chiesto a Pietro perché questo set è così speciale, ecco la sua risposta: E’ il kit per eccellenza per chi vuole premere il tasto “reset” e vedere lo stato di salute della propria pelle migliorare progressivamente giorno dopo giorno. 7 must have versione travel size degli iconici prodotti Drunk Elephant. Utilizzati tra di loro promettono di ripristinare la pelle in modo sano ed equilibrato.

All'interno di una divertente pochette arancione - da riutilizzare all'infinito! - troviamo appunto 7 prodotti in formato travel size, perfetti da mixare a piacimento per creare il proprio smoothie di bellezza.

Il segreto di Drunk Elephant sta proprio qui: mettersi in ascolto della propria pelle e abbinare i prodotti - con ingredienti biocompatibili! - secondo le proprie necessità per ottenere una pelle visibilmente più sana, bella e felice.

Il set The Littles 4.0 include:

Beste No. 9 Jelly Cleanser , un detergente viso in gel dalla formula delicata ed emolliente;

, un detergente viso in gel dalla formula delicata ed emolliente; Virgin Marula Luxury Facial Oil , un olio viso che nutre e dona equilibrio, rendendo la pelle più luminosa;

, un olio viso che nutre e dona equilibrio, rendendo la pelle più luminosa; B-Hydra Intensive Hydration Serum , un siero ultra idratante che migliora l’aspetto dell'incarnato e ripristina l’aspetto di texture e tono della pelle;

, un siero ultra idratante che migliora l’aspetto dell'incarnato e ripristina l’aspetto di texture e tono della pelle; Lala Retro Whipped Cream , una crema riparatrice multidimensionale pensata per ricostituire alla barriera rafforzando il mantello acido della pelle;

, una crema riparatrice multidimensionale pensata per ricostituire alla barriera rafforzando il mantello acido della pelle; Protini Polypeptide Cream , una crema idratante ricca di proteine e amminoacidi e peptidi che offre tonicità e migliora la texture della pelle;

, una crema idratante ricca di proteine e amminoacidi e peptidi che offre tonicità e migliora la texture della pelle; TLC Framboos Glycolic Night Serum , un gel altamente tecnologico con AHA/BHA studiato per donare un aspetto fresco alla pelle spenta e congestionata;

, un gel altamente tecnologico con AHA/BHA studiato per donare un aspetto fresco alla pelle spenta e congestionata; C-Tango Multivitamin Eye Cream, una crema contorno occhi arricchita da otto peptidi, cinque forme di vitamina C ed estratto di cetriolo.

Dove comprare Drunk Elephant

I prodotti Drunk Elephant, per una pelle più sana e felice, sono disponibili all'acquisto in esclusiva da Sephora e sul sito ufficiale.