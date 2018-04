Ultraleggera e perfetta per ogni piede, la Deerupt di adidas regala il massimo comfort e un tocco glam a ogni outfit, come ci mostra l'influencer Arme Lola

Audace e minimal, è la nuovissima Deerupt, la sneaker firmata adidas. La struttura a rete è la sua caratteristica principale, tipica dei modelli da running degli anni '80 e reinterpretata in chiave contemporanea in una versione elastica e avvolgente. Le tonalità sono elettriche, la rete crea texture e stratificazioni, in un contrasto tra la tomaia e il rivestimento, entrambi in mesh.

La vestibilità è tale da rendere la Deerupt la scarpa perfetta per ogni momento della giornata: ultraleggera, stabile, si adatta subito al piede di chi la indossa grazie ai cuscinetti sagomati in schiuma. I colori? Le due nuance iconiche di adidas, Solar Red e Bluebird che convivono in un mix visivo molto forte.

Armela Jakova, o come è conosciuta su Instagram Arme Lola, influencer con più di 50mila followers, le ha indossate per noi, interpretandole con dei look che uniscono il lato sportivo a quello glam. Le Deerupt diventano protagoniste di outfit particolari e alla moda, abbinate a blazer, gonne sotto al ginocchio, trench in vernice, bomber dai colori accesi ed eleganti pantaloni rigati, o (perché no?) a una romantica e superfashion jumpsuit con volant.

Scoprite tutti i look e gli abbinamenti nell'esclusivo servizio moda.









Trench ALESSIA_XOCCATO, tuta ADIDAS ORIGINALS, sneakers ADIDAS DEERUPT









Gilé gessato STELLA MCCARTNEY, pantaloni ADIDAS ORIGINALS, sneakers ADIDAS DEERUPT









Giacca check MAJE, top e pantaloni ADIDAS ORIGINALS, sneakers ADIDAS DEERUPT









Gonna in pelle FENDI, felpa con zip ADIDAS ORIGINALS, sneaker ADIDAS DEERUPT









Pantaloni gessati STELLA MCCARTNEY, giacchino con zip ADIDAS ORIGINALS, sneakers ADIDAS DEERUPT









Sneakers ADIDAS DEERUPT









Tuta STELLA MCCARTNEY, sneakers ADIDAS DEERUPT













Fotografia MARTINA FERRARA

Styling FRANCESCA CRIPPA

MUA VANESSA GERACI

Sitting Editor and production SARA MOSCHINI