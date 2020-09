I charm Pandora sono i protagonisti di un inedito servizio realizzato con tre speciali influencer che ci raccontano i loro ricordi d’infanzia più belli e le loro prime volte indimenticabili.



Non semplici gioielli con cui arricchire il proprio bracciale preferito, ma dei veri e propri alleati per custodire il proprio passato e rievocare in qualunque istante i propri ricordi: con i charm Pandora tenere impressi nella memoria i momenti importanti della propria vita e portarli sempre con sé non è mai stato così facile.

Che siano per rivivere l’emozione di una prima volta davvero speciale o per tornare indietro nel tempo e ricordare quegli attimi magici che hanno inevitabilmente lasciato un segno indelebile nella propria vita, i charm Pandora riescono infatti a catturare i momenti di felicità e cristallizzare i ricordi più belli.





I charm Pandora al centro di un servizio molto speciale realizzato con Lucia Del Pasqua, Macy Fofana e Stella Bossari



Ad attribuire ai charm Pandora un significato speciale, anche le protagoniste di questo servizio esclusivo realizzato in collaborazione con Grazia.it: tre influencer dallo stile fresco e disinvolto che amano collezionare i simboli che più le rappresentano e che non si separano mai dai loro charm del cuore.

Ed è proprio attraverso i charm Pandora che Lucia, Macy e Stella hanno deciso di ripercorrere alcune tappe fondamentali della loro vita, di raccontarci la loro storia e di svelarci quali sono state le loro prime volte importanti.

Dal primo bacio alla prime grandi avventure fino ai primi traguardi raggiunti in campo professionale: ecco cosa ci hanno rivelato.





Lucia Del Pasqua e le sue prime volte indimenticabili





A raccontare l’universo di Lucia ci pensano charm la Valigia Rosa, la Macchina Fotografica e la Nonna che rappresentano tutte le sue prime volte speciali. Da sempre appassionata di scrittura, Lucia, che ha cominciato a creare storie quando era ancora una bambina, oggi si lascia ispirare proprio dai ricordi del passato per creare i suoi racconti.

Lunghissima la lista dei suoi ricordi d’infanzia più felici: dai giochi con l’acqua e il fango alle torte preparate con la nonna al divertimento sulle auto-scontro alle feste di paese. E come scordare la sua prima volta sulla tavola da surf o “Your Love”, la canzone di Frankie Knuckles le riporta subito in mente un’altra prima volta speciale: la prima vacanza ad alta quota con le amiche.

Indimenticabili anche il suo primo viaggio da sola a Londra, esperienza che l’ha resa ancora più indipendente e che le ha fatto apprezzare ancora di più i viaggi in solitaria; e il giorno in cui ha deciso di aprire il suo primo blog, uno spazio online che sin da subito le ha consentito di esprimere al meglio tutta la sua creatività e che da semplice hobby si è presto trasformato in un lavoro a tempo pieno.





Macoura Fofana e i suoi ricordi più felici





I ricordi hanno un ruolo fondamentale anche nella vita di Macy che proprio grazie a questi riesce a rivivere le emozioni passate ma anche proiettarsi con slancio verso il futuro.

Fiocco di neve, Aereo, Valigia, Mappamondo: tanti i charm che le ricordano le sue prime volte importanti, come il suo primo shooting o il suo trasferimento a Milano, la sua prima vera esperienza da adulta che l’ha fatta sentire davvero indipendente.

A occupare un posto speciale tra i suoi ricordi più belli, anche la sua prima vacanza dopo la maturità, un viaggio Coast to Coast negli Stati Uniti; e il suo primo volo in aereo, a 6 anni, quando ha lasciato la Costa d’Avorio per raggiungere l’Italia e riabbracciare i genitori che non vedeva da anni. È proprio in quest’occasione che l’influencer ha visto per la prima volta la neve: da quel giorno ogni volta che nevica il suo cuore scoppia di felicità.





Stella Bossari e i momenti speciali che hanno segnato la sua vita





Riesce a rivivere i suoi ricordi più belli grazie a charm come l'Acchiappasogni, l'Albero della Famiglia e il Pianoforte, anche Stella che ricorda ancora i lunghi pomeriggi passati a giocare nel parco vicino casa, le emozioni vissute in occasione del suo primo concerto o del suo primo viaggio da sola: momenti spensierati della sua infanzia destinati a rimanere per sempre nella sua memoria.

Tra i suoi ricordi memorabili, il giorno in cui, a 11 anni, ha preso un volo da Milano e per la prima volta si è messa in viaggio da sola verso Stoccolma per raggiungere la sua amata nonna o il giorno in cui ha posato per la prima volta davanti all’obiettivo di un fotografo professionista.

Vedere da vicino il backstage di una campagna pubblicitaria è stato per lei di grande ispirazione e le ha fatto realizzare che forse il suo più grande sogno non è lavorare davanti alle telecamere, ma dare libero sfogo alla sua vena creativa restando dietro le quinte.

Alcuni dei charm e dei gioielli indossati dalle influencer in questo servizio fanno parte della nuova collezione di Pandora. Per scoprire tutte le ultime novità del brand non dovete far altro che restare sintonizzate e continuare a seguirci!





Credits:

Foto: Marco Mezzani

Video: Tommaso Mariniello

MUA: Ginevra Pierin

Hair: Rodrigo De Souza

Producer: Gloria Bertuzzi

Sitting Editor: Sara Moschini

Talents: Lucia Del Pasqua, Macoura Fofana, Stella Bossari