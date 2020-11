I nuovi occhiali di Gucci sono i protagonisti di un esclusivo servizio realizzato con Giulia Spagnulo, Miriam Fahim e Giulia Fontana.

Un decennio di importanti cambiamenti che hanno scatenato una vera e propria rivoluzione culturale, influenzato anche il mondo della moda e condizionato inevitabilmente anche lo stile di un’intera generazione: impossibile rimanere immuni al fascino degli anni ’90, un’epoca a cui si guarda sempre con un po’ di nostalgia e che continua ad essere un’esauribile fonte di ispirazione.

Erano gli anni cui le fashion icon erano attrici, pop star e top model che lanciavano nuove tendenze, impartivano lezioni di stile e sfoggiavano look iconici destinati a fare la storia, un periodo d’oro in cui la moda era contaminata da un mix di influenze, culture e stili diversi.

Oggi queste mitiche atmosfere nineties rivivono nell’esclusivo shooting, realizzato da Gucci in collaborazione con Grazia, in cui tre ragazze che sembrano quasi le protagoniste di un film del cinema indipendente degli anni ’90, sono catturate dall’obiettivo del fotografo mentre chiacchierano, si confidano e si confrontano con addosso alcuni dei pezzi cult della nuova collezione eyewear.

La nuova collezione eyewear di Gucci interpretata da “ZUZU”, Miriam e Giulia

In questo servizio speciale, Gucci immagina tre giovani donne carismatiche, forti e indipendenti, che si rilassano all’interno di una casa, in un ambiente caldo e accogliente in cui si sentono libere di esprimere al meglio sé stesse e di dare sfogo alla loro creatività.

Una fumettista, una cantautrice, una creative producer: le protagoniste di questo shooting sono tre donne apparentemente molto diverse, ma che in realtà sono profondamente legate da un rapporto di sorellanza e che condividono, oltre alla loro grande creatività, anche un grande senso dello stile e la passione per gli occhiali.

Chiamate a interpretare la nuova collezione eyewear di Gucci, le ragazze indossano abiti lunghi e sontuosi, Mary Jane con calzini colorati a vista e ovviamente i nuovi occhiali da sole e da vista del brand, preziosi alleati per esaltare al meglio la loro forte personalità e dare un twist al loro look.

Concept: Sara Moschini

Foto: Valentin Hennequin

Assistente Foto: Giacomo Colombo

Video: Michele Giannantonio

Styling: Francesca Crippa

Art Director & Producer: Gloria Bertuzzi

Sitting editor: Daniela Losini

MUA: Silvia Sidoli

Hair: Erisson Musella

Assistente sul set: Ana Maria Matasel

Talent

Giulia Fontana

Miriam Fahim

ZUZU