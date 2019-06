Nove look e idee di stile direttamente dalle nostre editor Sara Moschini, Rossella Malaguarnera e Valentina Mauri

Cosa indossa una Fashion Editor che lavora nel mondo della moda? C'è chi come Sara Moschini, Head of Fashion di Grazia.it, alterna un completo gessato leggero e moderno al pantalone con apertura laterale, chi come Rossella Malaguarnera, Senior Fashion Editor, preferisce gli abiti, che siano in lino a righe o floreali, e chi come Valentina Mauri, Fashion Editor, osa con colori shock e gonne lunghe a balze.



Gli accessori must-have per questa stagione sono handbag dalla forma rigida e dai colori chiari e gli occhiali da sole oversize con lenti scurissime o colorate, senza dimenticare quel tocco di rafia che fa tanto estate.

Le scarpe? Non è detto che chi lavora nella moda indossi sempre e solo tacchi alti (anche se ai sandali di Fendi e agli ankle-boots di Stella McCartney non sappiamo dire di no). Oltre alle sempre comode e cool sneakers (meglio se bianche e dall'allure retro) scegliete flat a punta decorate o kitten-heel per dare un tocco più elegante e fresco ai vostri look.

Scoprite tutti i look selezionati dalle nostre editor scattati in esclusiva da Martina Ferrara direttamente negli uffici Mondadori e nella bellissima sede di Palazzo Niemayer.





Rossella indossa abito MANGO, giacca e sandali FENDI





Valentina indossa giacca GIADA, completo STELLA MCCARTNEY, sandali VIC MATIÉ





Sara indossa capospalla GIADA, top, occhiali e stivali trasparenti STELLA MCCARTNEY, pantaloni FRACOMINA





Rossella indossa top MOMONI e pantaloni ATTIC&BARN, scarpe CASADEI, borsa DELVAUX





Valentina indossa abito STELLA JEAN, borsa SALAR, occhiali STELLA MCCARTNEY, scarpe ADIDAS STAN SMITH





Sara indossa abito VERONICA BEARD, sabot CASADEI, giacca in lino PRIMARK, borsa handmade in Mallorca





Rossella indossa abito SALONI, slingback RENÉ CAOVILLA, giacca militare SUN68





Valentina indossa: blazer MANGO, gonna e borsa STELLA MCCARTNEY, t-shirt SUN68, scarpe CASADEI





Sara indossa borsa DELVAUX, completo gessato KITON, top GIADA, sneakers ADIDAS CONTINENTAL 80





Credits:

Foto: Martina Ferrara

MUA + Hair: Melly Sorace

Assistant: Giulia Pivetta