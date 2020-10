Al centro dell’esclusivo shooting realizzato da Grazia in collaborazione con Geox, un outfit semplice e versatile che coniuga alla perfezione comodità e stile.

Essere semplicemente sé stesse, senza sforzarsi di essere chi non si è, senza voler a tutti i costi di impressionare gli altri con look che non rappresentano affatto chi li indossa: basta poco per svelare ogni giorno nuovi lati della propria personalità e far emergere la vera parte di sé e i capi e gli accessori giusti in questi casi possono davvero fare la differenza.

Ci sono pezzi del guardaroba che più degli altri consentono di esprimere al meglio sé stesse e sceglierli a seconda del proprio stile, dei propri impegni in calendario o semplicemente del proprio mood del momento è un ottimo punto di partenza per sentirsi più sicure di sé, ovunque ci si trovi e in qualsiasi circostanza.

Proprio per spingere le donne ad avere più fiducia in sé stesse e a mostrarsi senza filtri, senza timore di rivelare la propria essenza, Geox lancia “Express Your Worlds”, un modo per esortare le donne a sentirsi più sicure e a privilegiare quei capi che più rispecchiano la loro personalità e il loro stile, senza temere di apparire per ciò che sono realmente.

In questo speciale shooting realizzato con Grazia, Geox focalizza l’attenzione su un look easy e nonchalant, perfetto per una nuova giornata nel segno dello stile e del comfort più assoluto.

Capi easy e super chic, perfetti per il tempo libero e non solo: ecco il terzo look powered by Geox

Il terzo dei quattro outfit al centro di questo servizio sembra infatti cucito su misura su quelle donne dalla vita frenetica che sognano un look contemporaneamente trendy, comodo e rilassato, con cui destreggiarsi con disinvoltura da un appuntamento all’altro o semplicemente con cui affrontare il tempo libero e i weekend.

Non a caso questo outfit si compone di capi easy e confortevoli che non strizzano le forme, proteggono adeguatamente dal freddo e fanno sentire a proprio agio in ogni momento.

Come i pantaloni a quadretti a gamba larga; AerantisTM 4x4 ABX, i leggerissimi stivaletti con tomaia in nabuk grigio, impermeabili e traspiranti, che si rivelano i migliori alleati possibili per sfoggiare casual look che lasciano il segno; e Backsie, il bomber grigio dalla silhouette oversize e i riflessi metallizzati che è imbottito con piume riciclate e che, grazie anche al suo bordo in ecopelliccia e al suo cappuccio, assicura la massima protezione anche quando le temperature si fanno più rigide.

Un look che ha tutte le carte in regola per diventare la vostra uniforme quotidiana preferita.

Credits

Foto: Stefano Sciuto

Video: Andrea Colacicco

Stylist: Anna Sgura

MUA: Ginevra Pierin

Talent: Cristian Aneris @independent

Talent: Maria Parr @fabbrica

Producer: Gloria Bertuzzi

Assistente sul set: Ana Maria Matasel

Assistente foto: Nicolò Martinazzi