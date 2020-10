Un look comodo e stiloso, perfetto per affrontare con grinta le sfide quotidiane, è il protagonista di uno speciale servizio fotografico realizzato da Grazia in collaborazione con Geox.

Il segreto per essere a proprio agio in qualunque occasione, ovunque si vada? Esprimere liberamente il proprio stile e sfoggiare i propri capi del cuore senza alcun tipo di condizionamento è sicuramente il primo passo per acquistare maggiore sicurezza e sentirsi bene con sé stesse.

I capi di abbigliamento possono raccontare molto di noi e della nostra personalità e scegliere quelli che più riflettono il nostro stato d’animo o il nostro mood del momento può essere un’ottima idea per svelare ogni giorno nuovi lati di sé.

Lo sa bene Geox, il noto brand di calzature che ha fatto dell’uso di materiali innovativi e di soluzioni tecnologiche d’avanguardia il suo punto di forza, che al grido di “Express Your Worlds” vuole rivolgere alle donne un vero e proprio invito a indossare sempre solo ciò che desiderano, a vivere in assoluta libertà la propria vita e ad essere semplicemente sé stesse, senza paura di mostrare chi sono veramente.

In un esclusivo shooting, realizzato in collaborazione con Grazia, Geox ci mostra come bastano un paio di scarpe e il capospalla giusto per stravolgere il proprio stile e sfoggiare ogni giorno un look sempre diverso.

Capi en pendant con i colori autunnali e un tocco di animalier: ecco il primo look di Geox

Protagonista del primo dei quattro servizi fotografici scattati da Geox in collaborazione con Grazia.it, un look colorato e grintoso creato con capi e accessori che strizzano l’occhio alle ultime tendenze e che garantiscono al tempo stesso massimo comfort e libertà di movimento.

Perfetto per spazzare via la tristezza e dare un boost di energia al guardaroba, questo primo look si compone infatti di camicia a righe multicolor, maglione cozy, pantaloni di velluto a gamba larga e due pezzi forti della collezione di Geox.

Parliamo di Pointose, le sneakers in pelle metallizzata e camoscio stampato con suola in EVA declinate nei toni del platino e del marrone e arricchite da inserti animalier; e Chloo, il piumino lungo super leggero, traspirante e water resistant, con fodera interna a stampa animalier e maxi cappuccio con collo in ecopelliccia, proposto in una particolarissima tonalità corteccia di cocco.

Una combo vincente per affrontare con la giusta carica anche le giornate più fredde e grigie.

