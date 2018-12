Le influencer della factory ci svelano i loro outfit da copiare subito by Zalando

Le giornate natalizie non sono solo un’occasione speciale, sono l’occasione per eccellenza. In un periodo breve si concentrano un momento importante dopo l’altro e il look per ognuno di loro non può che essere altrettanto unico e in linea con i trend più freschi.

Ecco perché abbiamo chiesto a Clara Soccini, Michela Meni e Catherine Poulaine di essere le nostre editor d'eccezione: le influencer della Factory ci mostreranno i loro must have da trovare su Zalando. L'e-commerce di moda ha una selezione di oltre 2000 marchi diversi, per un successo garantito dall’Avvento, all’Eepifania.

Iniziamo dal Capodanno: che sia in città, o in montagna, Clara indossa sempre qualcosa di glam, meglio se lucido e metallizzato, per dare il benvenuto al nuovo anno.





Abito GLAMOROUS, borsa GUESS, orecchini ALDO, scarpe STEVE MADDEN www.zalando.it





Ma per Michela il cenone di famiglia o un brunch natalizio tra amici non sono meno importanti: sono ottime scuse per coccolare le persone care da vera padrona di casa. Il suo must è un completo pantalone pratico e con carattere, che conservi tutto il romanticismo delle feste.





Completo JUST FEMALE SINCLAIR, camicetta DRANELLA, orecchini ERASE, stivaletti bianchi PUBLIC DESIRE, borsa TOPSHOP www.zalando.it





Catherine invece ci mostra come rilassarsi in mood Christmas vacanziero con una tazza di tè e un libro. Bandito il solito pigiama da casa, il suo must è un capo atlehisure, magari una jumpsuit, morbida e femminile.





Jumpsuit MISSGUIDED, orecchini ERASE, stivali GUESS www.zalando.it





E per un pomeriggio in giro con le amiche? Per tutte e tre un mix dei pezzi chiave più cool della stagione che trovate già su Zalando.





Catherine: cappotto MINT & BERRY, abito VILA CLOTHES, borsa GUESS, collana ALDO, stivaletti STEVE MADDEN; Michela: blazer VILA CLOTHES, camicetta PATRIZIA PEPE, gonna plissé SAMSOE AND SAMSOE, borsa COCCINELLE, stivaletti STEVE MADDEN; Clara: blazer SELECTED FEMME, camicetta FILIPPA K, gonna plissé EVEN & ODD, borsa ZAC POSEN, orecchini ALDO, sandali PUBLIC DESIRE www.zalando.it





Sfogliate la gallery per scoprire tutti i look di Clara, Michela e Catherine nell'editoriale realizzato da Grazia in collaborazione con Zalando

Crediti





Location Nap Atelier

Foto: Marco Mezzani

Video: Tommaso Mariniello

Fashion: Francesca Crippa

Mua: Antonia Deffenu

Assistant Mua: Sara Vescia

Set Design/editor: Giulia Pivetta

Sitting Editor: Sara Moschini





Piatti, candelabri: Westwing Now

Bicchieri, servizio da tè, runner: Villeroy & Boch

Ghirlanda esterno: Florarredo Milano