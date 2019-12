Grazia.it insieme a Pantene e Chiara Ferragni. Per voi il racconto di un “doppio” incontro davvero speciale

Dal primo ruolo come Global Ambassador nel 2016, fino alla campagna #StopHairShaming dello scorso anno, la collaborazione tra Chiara Ferragni e il brand Pantene è ormai diventata un punto fermo e, incontrandola dal vivo, capiamo perché. Nessuna meglio di lei può ispirare ed emozionare e nessuna, più di Chiara, può trasmettere l'amore e la cura verso i capelli che sono un mezzo fondamentale per esprimere la propria identità. Non solo, i capelli hanno il potere di cambiare il modo in cui ci sentiamo e accompagnano la nostra naturale trasformazione negli anni.





Con Chiara Ferragni e Pantene Grazia.it ha voluto raccontare proprio questo aspetto, intervistando la donna di oggi e la Chiara di dieci anni fa. Un modo per indagare il cambiamento personale con più di un comune denominatore: la passione, i sogni, l'amore verso se stessa e qualche utilissimo beauty tips.





Chiara si descrive come una persona felice «il progetto più bello? Nella vita personale mio figlio Leone, nel mio lavoro il documentario appena uscito» - il titolo è “Chiara Ferragni Unposted”, ndr. Alla ragazza di 10 anni fa che amava i capelli lisci e che sperava di realizzare un grande sogno, Chiara consiglia di: «seguire il suo istinto e di fidarsi di se stessa», mentre la 22enne raccomanda alla donna più matura di non dimenticare l'energia dell'età più giovane e...la matita nera per gli occhi!





Se a 22 anni associava la parola “oro” ai suoi lunghi capelli (ma ogni tanto aveva qualche momento“no”), oggi Chiara è davvero contenta della sua chioma. Il segreto della bellezza? Le Ampolle SOS Shots che rendono sempre “WOW” le sue giornate.





Cosa ha di particolare questo prodotto? Le Ampolle SOS Shots sono la maschera istantanea più intensiva di tutta la linea Balsamo Oro di Pantene. Sono nate per dare una sferzata di energia e luminosità ai capelli e per garantire un effetto finale che fa subito gridare «Oh my Gold!» davanti allo specchio. Dopo il trattamento, infatti, la differenza è notevole: addio chiome spente, opache, crespe e danneggiate.





Le Ampolle SOS Shots hanno il potere di trasformare il capello e il merito è degli ingredienti chiave: una miscela di lipidi essenziali con formula Pro-v e antiossidanti, in grado di rivitalizzare la cuticola danneggiata e di offrire protezione a lungo. Facili da portare in borsa o quando si è in viaggio, sono il migliore alleato per mantenere la chioma morbida e idratata. Date ancora un occhio al video: non notate la lucentezza dei capelli di Chiara? Provate anche voi a trasformare un “bad hair day” in un “gold hair moment” con le Ampolle SOS Shots di Pantene!

Video maker: Tommaso Mariniello

Fonico: Federico Altamura

Credit ph: Marco Mezzani

Produzione e settings: Daniela Losini

Sitting editor: Sara Moschini, Michela Marra

Location: Spazio Esposizione