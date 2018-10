«Il profumo deve comunicare quello che siamo, rivelando nuovi aspetti di noi», dice Diletta Bonaiuti. Leggete il suo racconto e la sua esperienza con Cartier CARAT

«Quando trovo il profumo giusto, è impossibile cambiarlo. Non indosso altro per mesi», dice Diletta Bonaiuti.

Anche per lei Cartier CARAT è la fragranza del momento che, è certa, non abbandonerà. Una fragranza che giudica raffinata, delicata e anche senza tempo: sono tutte caratteristiche che, secondo Diletta, deve avere un jus per diventare «quello del cuore».

Il profumo - pur comunicando inevitabilmente il nostro stile e le nostre inclinazioni - non è solo un accessorio o un abito: è anche lo specchio dell'anima.

Ecco perché si sceglie una fragranza diversa in base al mood e in base a quello che si vuole trasmette. «Quando mi sento particolarmente radiosa - precisa Diletta - è più facile che scelga un profumo fresco e luminoso come questo, capace, da solo, di parlare anche per me e di rivelare nuovi aspetti del mio carattere».



Una fragranza che si fa notare non solo per il mix insolito e inaspettato di note profumate ma anche per il pack, multisfaccettato come un diamante, la pietra preziosa a cui Cartier CARAT s'ispira.

«Da amante del bello - afferma Diletta - non lascio che il pack passi inosservato. Senza dubbio è la prima cosa che colpisce e spesso dà un primo indizio sulla fragranza, quella che alla fine fa davvero innamorare».



Credit ph: Claudia Ferri

Stylist: Francesca Crippa (look: abito JACQUEMUS, sandali SERGIO ROSSI, giacca REJINA PYO, abito TIBI)

Assistant: Giulia Pivetta

Grooming: Antonia Deffenu

Sitting Editor: Sara Moschini

Beauty Editor: Michela Marra

Location: Vivaio Fratelli Ingegnoli, Firenze