«Mille luci e mille sfaccettature, come il mio carattere»: così Clara Nanut descrive il nuovo profumo. Leggete il suo racconto

«Come tante piccole sfaccettature di me, ognuna con il suo colore, ognuna con il suo carattere».

Clara Nanut non ha dubbi: per lei Cartier CARAT è la nuova fragranza must-have. Perfettamente in sintonia con le sue passioni, CARAT illumina le sue giornate regalando una nuova luce, carica di gioia ed energia.

Una luce che l'ha conquistata al primo incontro: «Mi ha subito colpita l’ispirazione da cui Cartier CARAT è nato – racconta – ovvero la luminosità del diamante magistralmente tradotta in un profumo».

E proprio come un diamante, questo profumo si scompone in tanti piccoli raggi di luce colorati rivelando un bouquet super luminoso; un mix vivace, frizzante e audace di note che regalano emozioni e ricordi. Clara li associa alla «sensazione di ballare sotto l'arcobaleno, in punta di piedi su una sottile lastra di cristallo».

Intensa, preziosa, ma anche «limpida, evanescente, aneddotica»: così è descritta Cartier CARAT, una fragranza che Clara preferisce indossare quando inizia la giornata «alla candida luce del mattino» perché è giovane e fresca e non appesantisce le prime delicate ore del giorno.

Un Eau de parfum che non ha una sola anima: «CARAT ha un'aurea dolce e femminile ma con un finale quasi pungente e tagliente che ti carica di una particolare energia».

A chi le domanda perché non può più farne a meno, Clara risponde sicura: «Perché è un profumo femminile ma ricercato, floreale ma non scontato, dolce ma dal gran carattere».

Una fragranza da indossare perché... «semplicemente ti fa brillare».

Guardate la gallery con le foto di Clara Nanut!

Credit ph: Claudia Ferri Stylist: Francesca Crippa (look: SELF PORTRAIT e ZIMMERMANN exclusive for Mytheresa.com)

Assistant: Giulia Pivetta

Grooming: Antonia Deffenu

Sitting Editor: Sara Moschini

Beauty Editor: Michela Marra

Location: Vivaio Fratelli Ingegnoli, Milano